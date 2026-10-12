La Rioja y Córdoba serán sede del Congreso Nacional de Participación Ciudadana

La Rioja y Córdoba serán sede del quinto Congreso Nacional de Participación Ciudadana y Descentralización, que se realizará los días 22 y 23 de octubre y reunirá a representantes de más de 120 municipios y comunas de todo el país.

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En el marco de la organización del encuentro, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, mantuvo una reunión de trabajo con autoridades y representantes de municipios riojanos para avanzar en los detalles del congreso. Durante la presentación, destacó la importancia de fortalecer la participación ciudadana y el trabajo conjunto entre los gobiernos locales.

“La participación ciudadana tiene que ser estar cerca del que no puede llegar, escuchar al que nadie oye y mirar lo que otros no ven”, sostuvo Passerini.

Por su parte, el intendente de la capital riojana, Armando Molina, destacó el carácter federal de la iniciativa y valoró el vínculo entre ambas provincias. “Si vengo a Córdoba, es con esperanza. Córdoba es una bisagra entre el norte y el sur, que nos dio mucho y nosotros tenemos mucho para darle a Córdoba, al norte y a la Argentina”, expresó.

La comitiva riojana estuvo integrada además por los intendentes Jorge Salomón, de General Ocampo, y Juan Urbano, de General Belgrano; el asesor del gobernador, Ciro Montivero; y la secretaria de Gestión Departamental, Silvia Gaitán.

Dos sedes para debatir

Bajo el lema “Participación que transforma territorios”, el quinto Congreso Nacional de Participación Ciudadana y Descentralización se desarrollará durante dos jornadas y buscará consolidar un espacio federal para compartir experiencias, herramientas y propuestas sobre innovación pública, participación ciudadana y transformación territorial.

La agenda incluirá más de 35 paneles, talleres y foros, organizados en cuatro ejes temáticos: democracia participativa, descentralización y gestión local; participación ciudadana en la era digital, inteligencia artificial y Govtech; gobernanza, derechos constitucionales y redes de ciudades; y género, diversidades y juventudes en el territorio.

El encuentro contará con representantes de municipios de distintas regiones del país, líderes comunitarios, especialistas y miembros de redes internacionales. El objetivo será intercambiar experiencias y analizar herramientas para fortalecer la gestión pública local y ampliar la participación ciudadana en los territorios.