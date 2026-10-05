La Rioja cerró la FIT con más de 150 reuniones de negocios y seis acuerdos para potenciar el turismo provincial

La Rioja cerró su participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT) con más de 150 reuniones de negocios y seis convenios destinados a ampliar la promoción y comercialización de su oferta turística. Durante las cuatro jornadas, el Gobierno provincial, 10 municipios y más de 40 prestadores participaron de una agenda conjunta para acercar los destinos riojanos a nuevos públicos y generar oportunidades para empresas y comunidades locales.

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La propuesta incluyó más de 60 acciones entre presentaciones, degustaciones y acuerdos de cooperación. Alojamientos, agencias de viajes, prestadores de turismo aventura y bodegas mantuvieron encuentros con empresas, agencias y operadores turísticos del país y ampliaron vínculos con representantes de Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

Entre los seis convenios concretados se destacó el trabajo con FEHGRA y AEVYT para desarrollar paquetes turísticos que incorporen entradas a la Fiesta Nacional de la Chaya, junto con beneficios y descuentos. La iniciativa apunta a vincular la celebración con los servicios ofrecidos por las empresas riojanas y favorecer tanto la llegada como la permanencia de turistas.

Acuerdos para atraer visitantes

También se firmó un convenio con la Rueda de Turismo Social Sindical para generar un canal de turismo social hacia La Rioja. A esto se sumaron acuerdos de cooperación y promoción con Comodoro Rivadavia, Chubut; Concordia, Entre Ríos; y la provincia de Buenos Aires.

Los 10 municipios participantes presentaron sus atractivos, experiencias, productos y eventos ante visitantes y operadores. La agenda comprendió más de 25 presentaciones vinculadas con el turismo de naturaleza y aventura, la Ruta del Vino Riojano, los Sabores Riojanos y las celebraciones provinciales.

En ese marco, se presentó la candidatura del Nevado de Famatina al certamen “Montañas de Fama Mundial”, con una propuesta destinada a poner en valor el patrimonio y la identidad de los departamentos Famatina, Chilecito, General Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina.

Sanagasta, candidato a Best Tourism Villages 2026, también mostró sus atractivos, eventos y sabores y participó de acuerdos e intercambios con otros pueblos.

Vinos y gastronomía con identidad riojana

La Ruta del Vino Riojano presentó su propuesta turística y las fechas programadas del Bus Turístico hasta marzo de 2027. Participaron nueve bodegas y fincas, Valle de la Puerta, Apacheta Vinos de Autor, La Macarena, Chañarmuyo, Sacavino Arrieta, Finca Lomas Blancas, Finca Vista Larga, Casa India y Peralta.

Los Sabores Riojanos también tuvieron una presencia destacada con 29 degustaciones de vinos y comidas típicas. Las elaboraciones del chef Diego de la Vega permitieron acercar al público productos y preparaciones representativos de la gastronomía provincial.

La Chaya y el Chayero Sanagasteño

Uno de los momentos centrales de la participación riojana fue la presentación de la Fiesta Nacional de la Chaya 2027, que se realizará del 4 al 8 de febrero. También se anunció el Festival Chayero Sanagasteño, previsto del 15 al 17 de enero de 2027.

La participación conjunta del Gobierno provincial, los municipios y el sector privado permitió ampliar los contactos comerciales y la visibilidad de la oferta turística de La Rioja, con propuestas que combinan naturaleza, cultura, gastronomía y experiencias para visitantes durante todo el año.