Turismo en La Rioja: la provincia busca potenciar sus destinos en la FIT con vinos, gastronomía y experiencias únicas

La Provincia de La Rioja llegó a la Feria Internacional de Turismo (FIT) con una propuesta orientada a mostrar la diversidad de destinos y experiencias que ofrece el territorio provincial. La participación reúne a municipios y prestadores privados para promocionar los principales atractivos turísticos y culturales de La Rioja ante visitantes, operadores y profesionales de la actividad.

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En la primera jornada de la feria, que este año celebra su 30° aniversario, el espacio riojano contó con la participación de municipios y más de 40 prestadores privados, que desplegaron una agenda vinculada con la gastronomía, el turismo de aventura y las distintas alternativas que ofrecen los destinos de la provincia. Las actividades incluyeron degustaciones y presentaciones destinadas a acercar al público la oferta turística riojana.

Uno de los principales ejes fue la producción vitivinícola, con la participación de las bodegas Apacheta y Valle de La Puerta, integrantes de la Ruta del Vino Riojano. Las degustaciones permitieron dar a conocer distintas variedades producidas en la provincia y poner en valor una de las experiencias vinculadas al turismo enológico, con especial presencia del Torrontés Riojano.

La participación en la FIT también permite a La Rioja concentrar en un mismo espacio la oferta de distintos puntos de la provincia, desde sus propuestas gastronómicas y vitivinícolas hasta las experiencias vinculadas con la naturaleza y el turismo de aventura. De esta manera, municipios y prestadores buscan ampliar la difusión de sus destinos y generar nuevas oportunidades de promoción dentro de uno de los principales encuentros turísticos de la región

Vinos y sabores con identidad riojana

La gastronomía ocupó un lugar destacado a través del espacio Sabores Riojanos, donde el chef Diego de la Vega estuvo al frente de las preparaciones culinarias. En esta presentación se lucieron las tradicionales empanadas riojanas, consolidadas como un símbolo fundamental dentro de la propuesta de identidad gastronómica de la provincia.

Por otro lado, la oferta presentada en la FIT integró la iniciativa La Rioja Destino Aventura y Naturaleza. Esta propuesta agrupó a diversos prestadores privados especializados en actividades al aire libre, diseñadas para poner en valor los imponentes paisajes naturales de la región.

Entre los prestadores participantes estuvieron Famatina Expediciones, Wayra Offroad, Siete Cuestas Turismo Aventura y Laguna Brava Excursiones. Cada uno de ellos expuso variadas opciones y recorridos pensados para explorar los distintos escenarios y atractivos turísticos que ofrece el territorio riojano.

Los municipios muestran sus destinos

La participación provincial sumó además la presencia de diversos municipios que exhibieron sus principales atractivos. En este marco, Chilecito presentó la propuesta Destino Chilecito, mientras que la ciudad Capital promocionó el Febrero Chayero, una festividad central ligada a las expresiones culturales más representativas de la identidad riojana.

Asimismo, la localidad de Sanagasta expuso sus alternativas turísticas tras ser distinguida como candidata argentina para los Best Tourism Villages de ONU Turismo 2026. A esta representación municipal se incorporó el departamento General Lamadrid, cuya oferta estuvo orientada a destacar los sabores locales y las experiencias identitarias de su territorio.

La participación de La Rioja en laFIT logró integrar en un mismo espacio a los gobiernos locales y a los sectores privados. La iniciativa consolidó un catálogo integral que combina vitivinicultura, gastronomía, naturaleza, aventura y patrimonio cultural a lo largo de toda la geografía provincial.