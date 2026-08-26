El kilómetro cero del turismo: qué visitar en La Rioja Capital para conocer la historia de una provincia federal

La ciudad capital de La Rioja fue fundada el 20 de mayo de 1591 por Juan Ramírez de Velasco con el nombre de Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, habiendo cumplido 435 años el pasado 20 de mayo del presente año. Ubicada al pie de la sierra de Velasco, es una de las capitales norteñas a las que más jugo se le puede sacar a través de su historia y cultura, con tres propuestas que funcionan como puerta de entrada al resto de la provincia.

El Memorial a Facundo Quiroga

En el Parque de las Juventudes funciona el Memorial a Facundo Quiroga, un centro de interpretación interactivo que lleva el nombre del Tigre de los Llanos pero cuenta una historia más amplia: la del federalismo riojano y sus cuatro figuras centrales. Junto a Quiroga aparecen Ángel Vicente "Chacho" Peñaloza, Felipe Varela y Victoria Romero, la única mujer del grupo, que combatió en las montoneras junto a su marido por un país federal que defienda la autonomía de sus provincias.

El recorrido es guiado, dura alrededor de media hora y está organizado en dos alas. El ala histórica comienza con una sala de reflexión donde diez esculturas representan las manos de los hombres y mujeres que integraron las montoneras. Desde ahí el guía enlaza las raíces prehispánicas de los llanos riojanos con el peso que tuvo la región durante la formación del Estado nacional.

Siguiendo el recorrido, se abre el ala contemporánea donde manda la tecnología para enriquecer la historia. Cuatro cuadros interactivos ponen a los caudillos riojanos a dialogar entre sí sobre el significado del federalismo, con la presencia del General José de San Martín, a quien la historia lo une fuertemente con Quiroga, ya que ambos fueron figuras centrales durante los años de la guerra de la independencia en la República Argentina.

A través de este recorrido, se puede ver en detenimiento vida y obra de Facundo Quiroga, quien nació en La Rioja en 1788. Dicho por los propios guías, Facundo fue "el caudillo federal más influyente de su tiempo" y murió asesinado en una emboscada en Barranca Yaco, en la actual provincia de Córdoba, en 1835. Tan trascendental es su figura que hasta fue la inspiración para una de las obras literarias argentinas más emblemáticas (y polémicas) del siglo XIX: el Facundo de Domingo Faustino, publicado diez años después de la muerte del riojano y que instauró, quizás, una de las grietas más primigenias en la historia de nuestro país como lo es civilización o barbarie.

El tono del memorial no es neutral, y el Gobierno provincial no lo disimula. El espacio forma parte de la Ruta de los Caudillos, un proyecto que busca articular sitios históricos del interior riojano, y su construcción fue presentada como una política de memoria "para que la lucha de nuestros caudillos y caudillas no quede en el olvido". Abre de martes a domingos y feriados, de 9 a 23 horas, con entrada libre y gratuita, con visitas completamente guiadas.

El Superdomo, un gigante riojano

"Me aplastó ver al gigante", dice Andrés Calamaro hablando sobre el Estadio Azteca. En este caso, el gigante se encuentra a tan solo 10 minutos en auto del Memorial Facundo Quiroga: en medio del Parque de la Ciudad, un predio de más de 50 hectáreas al pie de la sierra de Velasco, se encuentra el Superdomo, un estadio cubierto multiuso que pertenece al Gobierno provincial y funciona como el principal escenario de eventos de la región.

Su rasgo distintivo es el techo: una cúpula de estructuras metálicas y paneles de aluminio que fue la primera de estas características en la Argentina y la segunda en Sudamérica. Mide 103 metros de diámetro y cubre unos 8.300 metros cuadrados. La particularidad del diseño es que la superficie central está once metros por debajo del nivel del suelo, y desde ahí hasta la cúpula hay 46 metros de altura, lo que le da al interior una escala comparable a la de los grandes estadios cerrados del país.

Según indicó el guía del viaje, el estadio tiene capacidad para 15 mil personas sentadas y un aproximado de 30 mil en espectáculos, con cuatro pantallas LED colgadas en el centro y estacionamiento para 8 mil vehículos, con un espectáculo de fuentes de aguas danzantes.

Fue inaugurado en 2015, durante la gestión de Luis Beder Herrera. Es sede local del Club Atlético Riachuelo en la Liga Nacional de Básquet y, en 2017, albergó una ventana de eliminatorias FIBA rumbo al Mundial de 2019. También es la sede estelar de los grandes artistas que pisan suelo riojano, siendo uno de los casos más destacados la recibida a la banda Airbag en la presentación de El Club de la Pelea I, el último trabajo de la banda. Puede visitarse todos los días de 9 a 18 horas, con visitas guiadas y sin costo.

El kilómetro cero del turismo

Nuevamente corrimos 10 minutos en auto, esta vez para ir al centro de la ciudad a conocer el Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros, promocionado como el "kilómetro 0 del turismo riojano". El nombre remite al sacerdote riojano nacido en 1777 y representante de la provincia en el Congreso de Tucumán que declaró la independencia en 1816.

La denominación no refiere a distancias. "Es el kilómetro 0 porque tenemos cinco salas para mostrarte un poquito de lo que hay para ver en toda La Rioja", explica Lucía Sánchez, guía del paseo, en comunicación con El Destape. "Venís y conocés adónde podés ir después", agregó. Cada sala funciona como puerta de entrada a un destino del interior, y un mapa orienta hacia el sur, el norte o los llanos riojanos.

El recorrido es guiado y dura alrededor de media hora. Las salas se ordenan alrededor de una plaza central —el antiguo patio de la Escuela Normal de Maestros— donde funciona una cafetería para descansar tras visitar las distintas salas.

La primera está dedicada a Rosarito Vera Peñaloza, la maestra riojana conocida como la maestra de la patria y fundadora del primer jardín de infantes del país. Su casa, en los Llanos, funciona hoy como museo. Por su parte, una sala de dinosaurios exhibe apenas una fracción de lo hallado en el territorio provincial. "Tenemos tantos encontrados en La Rioja que la sala queda chica", grafica Sánchez. La Sala Federal reconstruye la historia de los caudillos —el Chacho Peñaloza, el Tigre de los Llanos— y también la de las mujeres que participaron en las montoneras.

También se encuentra la Sala de la Memoria, con dos capas. Está coordinada por la Secretaría de Derechos Humanos y aborda los hechos de la última dictadura cívico-militar en la provincia, junto a la historia de los mártires riojanos beatificados en 2019: Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera. Este año se cumplieron cinco décadas de aquellos asesinatos.

La quinta sala mira hacia adelante. Desarrollada por el Parque Eólico Arauco, la Sala Winti funciona como muestra de energías renovables con contenidos interactivos orientados a chicos y jóvenes, y es la antesala de un circuito que continúa en la localidad de Arauco, donde el parque, definido por sus responsables como el único abierto al público del mundo, recibe visitas todo el año.

El edificio fue puesto en valor en 2021 con una inversión provincial y fondos nacionales del programa 50 Destinos, y la denominación de kilómetro 0 se consolidó durante la gestión de Ricardo Quintela. Abre todos los días de 9 a 21, con entrada gratuita y visitas guiadas. A diferencia de buena parte del comercio riojano, no cierra durante la siesta. "Acá todos duermen, pero nosotros no", dice Sánchez, que recomienda almorzar temprano y visitar el paseo después.

El recorrido por la capital funciona, en los hechos, como el que propone el Paseo Cultural: una síntesis de lo que sigue afuera. Los caudillos del Memorial tienen su continuidad en los llanos riojanos, los dinosaurios de la sala de paleontología reaparecen en los nidos fosilizados de Sanagasta y la Sala Winti anticipa el parque eólico de Arauco. La Rioja Capital es tanto un destino en sí mismo como la puerta de entrada al resto de la provincia, y sus tres atractivos principales pueden recorrerse en una sola tarde, guiados y sin pagar entrada.