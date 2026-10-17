La caída de la actividad económica pone a prueba a La Rioja: los desafíos para sostener el empleo formal

La Rioja registró una caída interanual del 0,8% en el empleo privado formal, en un escenario nacional marcado por la retracción del consumo y la caída de las ventas, que presionan sobre la actividad económica y el mercado laboral. El dato se inscribe en el contexto de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, mientras la provincia impulsa programas de capacitación e inserción laboral para promover el empleo registrado. Sin embargo, estas iniciativas enfrentan el desafío de sostener los puestos de trabajo en una economía atravesada por las dificultades de los sectores productivos y comerciales.

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En la comparación mensual, el empleo privado formal riojano mostró una variación positiva del 0,1% en julio respecto de junio. Aunque el incremento representa una mejora frente al mes anterior, su magnitud todavía no permite hablar de una recuperación sostenida del mercado laboral provincial.

Los datos fueron difundidos por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, sobre la base de registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que releva información sobre el empleo asalariado formal.

El acompañamiento de Quintela

En julio, se conoció desde que comenzó la gestión de Milei, La Rioja perdió alrededor de 4.700 puestos de trabajo registrados. La caída impactó en distintos sectores de la economía local, especialmente en la industria, el comercio y las actividades vinculadas al agro, en un escenario marcado por despidos y dificultades de algunas empresas para sostener sus compromisos laborales.

La cifra fue difundida por la secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, durante una entrevista con el medio local El Independiente. La funcionaria advirtió que el deterioro del empleo atraviesa un escenario crítico y afirmó que la situación actual supera incluso a la registrada durante la gestión de Mauricio Macri, cuando existían herramientas nacionales de asistencia para preservar puestos de trabajo.

Espinosa destacó el acompañamiento del Gobierno provincial frente a la crisis laboral y remarcó: "Tenemos el acompañamiento de un Gobernador Quintela, que trabaja sin descanso para contener a cada uno de los riojanos. Hay decisiones nacionales que exceden a cada una de las provincias".

Políticas de empleo

Este 2026 el Gobierno de La Rioja puso en marcha una nueva agenda para fortalecer las políticas de empleo en toda la provincia a partir de un encuentro que reunió a responsables de las Oficinas de Empleo Municipales, representantes del sector privado y de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR).

Una de las medidas se llama Plan de Capacitación y Formación 2026, y está orientado a mejorar las competencias laborales de jóvenes y personas que buscan insertarse en el mercado de trabajo. La medida incluye diversas propuestas de formación gratuita, profesionalización para empelador públicos y programas de desarrollo para oficios, emprendedores y profesionales.