Orgullo riojano:el Nevado de Famatina fue seleccionado para competir como montaña turística mundial

Una vez más, La Rioja luce con orgullo sus bellos paisajes. El emblemático Nevado de Famatina fue seleccionado entre 18 postulaciones nacionales como el candidato argentino en el prestigioso certamen Internacional “Montaña Turística de Fama Mundial 2026”.

{{{htmlAmp}}}

La postulación del Nevado Famatina se hizo a través de la Secretaría de Turismo de La Rioja y destaca los 6.250 metros de altura, imponente paisaje y la rica historia que vincula a la montaña riojana con la emblemática Mina La Mejicana y el antiguo Qhapaq Ñan -Camino del Inca, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

De esta manera, La Rioja suma una nueva oportunidad para proyectar internacionalmente sus paisajes, su patrimonio y su identidad. El proceso de selección contempló diferentes aspectos vinculados con el valor de cada montaña, entre ellos su importancia natural y cultural, conservación, desarrollo turístico, gestión, sostenibilidad, infraestructura y respaldo institucional.

Mientras el paisaje riojano quedó como único representante nacional en la categoría Cultural, en la categoría Natural fueron seleccionados el Champaquí, de Córdoba; el Aconcagua, de Mendoza; Copahue, de Neuquén; y el Mercedario, de San Juan.

Una montaña única

El Nevado de Famatina es una montaña pero su cumbre principal lleva el nombre de cerro General Belgrano, conocido popularmente como Nevado de Famatina, El Famatina, Famatina y también La Mejicana por la mina de oro de ese nombre.

Esta ubicada hacia el centro de la provincia y según el Instituto Geográfico Nacional es la cumbre extraandina más elevada de América, lo que significa que está "situado fuera de la cordillera de los Andes" o "al este del cordón andino".

Su cumbre, cubierta de hielo tiene tres picos, el más elevado llamado Blanco o Alto (o Belgrano), el Negro y el Rosillo. En el más elevado, Nevado Famatina, coinciden los límites de los departamentos riojanos: Chilecito, Famatina, Vinchina y General Lamadrid.

El cerro Nevado Famatina posee un gran valor turístico no solo por sus paisajes sino también porque brinda la posibilidad de realizar varios deportes de aventura: montañismo, vuelos de parapente y aladeltismo.

Quiénes organizan el certamen

La International Mountain Tourism Alliance (IMTA) es una organización internacional sin fines de lucro, con sede en China, que promueve el desarrollo sostenible y la cooperación global en el turismo de montaña.

Una de sus funciones principales es organizar concursos como el de "Montañas de Fama Mundial", que destaca cumbres destacadas por su valor natural o cultural y sus prácticas sostenibles.