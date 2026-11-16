La Rioja busca desarrollar un nuevo proyecto de grafito y ampliar las inversiones mineras en el oeste provincial

La Rioja vuelve a potenciar su perfil minero a través de la posible presencia de grafito en el departamento Felipe Varela, un recurso que tiene una importante demanda a nivel internacional por su utilización en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

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El área a explorar se llama Tunas, tiene más de 3.500 hectáreas y 7.382 metros cuadrados. Fue identificada por la empresa Aguilar Grafito S.A. y su registro quedó formalizado mediante una disposición de la Dirección General de Minería del Gobierno de La Rioja.

El registro es un paso administrativo que le permite a la empresa a avanzar en la exploración de grafito. La exploración incluye estudios geológicos para corroborar la existencia y la posibilidad de extracción del recurso natural. La empresa no afirma la existencia de un yacimiento con reservas suficientes paras una explotación comercial ya que para confirmarlo deben avanzar en la investigación.

Grafito en La Rioja: antecedentes

El hallazgo de grafito en Tunas no representa una novedad para La Rioja, sino que se suma a un historial geológico ya conocido en la región. De acuerdo con los archivos del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), la zona de Villa Unión, que incluye depósitos como "Los Dos", registra investigaciones y fases de explotación activa a lo largo de varios períodos del siglo XX.

Aunque estos antecedentes enmarcan el nuevo descubrimiento dentro de un contexto minero previo, la viabilidad de Tunas dependerá de las particularidades del suelo. La posibilidad representaría una gran avanza para el departamento Felipe Varela, el cual ya posee una gran atractivo turístico por su paisaje.

Un recurso milenario

El grafito es una de las materias primas más sorprendentes de la Tierra, disponible tanto en yacimientos naturales como a través de síntesis industrial. Su historia es milenaria: desde las pinturas rupestres prehistóricas y la ornamentación de vajillas en el Antiguo Egipto, hasta su papel clave en la Edad Media para recubrir moldes de cañón, permitiendo proyectiles más pulidos y de mayor alcance.

En la actualidad, la mayoría lo reconoce por estar presente en la mina de los lápices, evidenciando la versatilidad extraordinaria del material. Más allá del uso cotidiano, posee atributos físicos singulares que impulsan incontables aplicaciones industriales.