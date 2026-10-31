Para dar crecimiento a la minería, La Rioja busca capacitar mano de obra local y consolidar la creación de empleo

El Gobierno de La Rioja trabaja en la formación de recursos humanos y el fortalecimiento de proveedores locales para que el crecimiento de la actividad minera se traduzca en nuevas oportunidades laborales para la población. Desde Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE) destacaron la importancia de preparar a los trabajadores riojanos para responder a las futuras demandas del sector.

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La provincia atraviesa una etapa inicial de desarrollo minero, con empresas que realizan tareas de prospección y exploración para identificar formaciones geológicas con potencial de explotación, aseguró en diálogo con Medios Provincia el presidente EMSE, Walter Gómez.

En ese contexto, precisó que actualmente 17 empresas recorren el territorio provincial en busca de recursos minerales, mientras que otras seis o siete prevén avanzar con trabajos de perforación durante la temporada, de acuerdo con las condiciones climáticas.

Capacitación para generar empleo local

Frente a este escenario, Gómez remarcó que uno de los objetivos de EMSE es preparar a jóvenes y trabajadores locales para que puedan incorporarse a los proyectos a medida que las empresas requieran personal, conocimientos técnicos y servicios.

El titular de EMSE destacó la necesidad de acercar la actividad minera a estudiantes y futuros profesionales para que conozcan las especialidades que demanda el sector y puedan orientar su formación hacia esas oportunidades.

En ese marco, hizo referencia al encuentro realizado en la universidad durante la Expo Empleo Minero, una iniciativa destinada a informar sobre las posibilidades laborales y los perfiles necesarios para acompañar el desarrollo de los proyectos.

"Cuando hablamos de minería muchas veces pensamos solamente en el recurso mineral, en las inversiones o en los productos, pero detrás de todo eso hay ingenieros, geólogos, técnicos, operarios y profesionales de distintas especialidades", explicó.

Entre los puestos que podrían requerirse, Gómez mencionó ayudantes de geólogos y topógrafos, choferes y trabajadores para tareas de asistencia en campamentos de altura. También señaló la necesidad de personal para la preparación de alimentos y otros servicios esenciales para el funcionamiento de las operaciones.

La preparación de estos perfiles busca ampliar las posibilidades de inserción laboral de los riojanos y facilitar que las comunidades locales puedan participar de las distintas etapas de la actividad minera.

EMSE apunta a fortalecer a los proveedores riojanos

Además de la formación de trabajadores, Gómez subrayó la importancia de desarrollar proveedores locales capaces de ofrecer los bienes y servicios que necesitan las empresas mineras. El objetivo es que el movimiento económico generado por los proyectos alcance a más sectores de la provincia y no quede limitado a las zonas donde se realizan las tareas.

"El verdadero desafío es que el desarrollo de nuestros recursos minerales se traduzca en empleo, capacitación, crecimiento de nuestros proveedores y más oportunidades para todos los ciudadanos", sostuvo.

Para avanzar en esa dirección, el presidente de EMSE consideró necesario articular el trabajo del Estado provincial con las empresas, la universidad y los organismos vinculados con la actividad. En ese esquema, mencionó la participación de áreas relacionadas con la minería, el agua y el ambiente, además de los equipos que intervienen en la planificación del desarrollo provincial.

La infraestructura también forma parte de las condiciones que deberán acompañar el crecimiento del sector. En particular, Gómez señaló la relevancia de los caminos y el acceso a la energía para facilitar el avance de los proyectos y favorecer su integración con el territorio.

Información y cuidado ambiental

El funcionario remarcó que mantener informada a la comunidad sobre los avances, etapas y medidas ambientales de los proyectos mineros es un pilar central para generar confianza y garantizar la transparencia del sector. En esa línea, Gómez destacó que una comunicación clara permite a la sociedad conocer a fondo el desarrollo de la actividad y sus correspondientes controles, consolidando así el acompañamiento social en el crecimiento de la minería.

Por su parte, la estrategia de EMSE integra la capacitación de mano de obra, el fortalecimiento de proveedores y la articulación institucional junto con la difusión comunitaria. Con este enfoque, La Rioja apunta a responder a las demandas de las fases de exploración y futura operación, asegurando que los trabajadores y empresas locales encabecen la generación de empleo y el desarrollo económico ligado a los recursos minerales.