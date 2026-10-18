La Rioja avanza con el Parlamento de la Mujer Riojana para impulsar proyectos con perspectiva de género

La Legislatura de La Rioja avanza en la organización del Parlamento de la Mujer Riojana, un espacio de participación ciudadana que busca incorporar las demandas de mujeres de distintos departamentos a la agenda pública provincial. La iniciativa ya cuenta con debates y dictámenes en las comisiones legislativas y atraviesa una etapa de definiciones técnicas y operativas antes de sus próximas sesiones plenarias.

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La vicegobernadora Teresita Madera encabezó recientemente encuentros de trabajo junto a la secretaria general de la Jefatura de Gabinete, Alejandra Oviedo, y equipos técnicos del Gobierno provincial para avanzar en la articulación institucional del espacio.

El objetivo es ampliar la participación territorial en la discusión de políticas públicas y permitir que delegadas de distintos puntos de La Rioja ocupen temporalmente bancas legislativas para debatir propuestas con perspectiva de género.

Comisiones y debates en el recinto

El funcionamiento del Parlamento de la Mujer Riojana replicará el circuito legislativo tradicional. En una primera etapa, las participantes trabajarán en comisiones para elaborar y perfeccionar proyectos vinculados con temas como el acceso equitativo al empleo, la salud integral y la prevención de las violencias.

Luego, las iniciativas serán debatidas y sometidas a votación en el recinto principal de sesiones de la Cámara de Diputados. La propuesta busca que las mujeres de distintos departamentos puedan llevar sus demandas y experiencias al ámbito legislativo, con una agenda que contemple las particularidades de cada comunidad y promueva la participación en la elaboración de políticas públicas.

Los proyectos podrán llegar a la Cámara de Diputados

Uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa radica en garantizar que las iniciativas aprobadas por las parlamentarias trasciendan el plano de lo meramente simbólico. A través de este mecanismo institucional, cada uno de los dictámenes que consiga la aprobación durante las jornadas de debate será formalmente girado a la Cámara de Diputados, e integrarse así de manera directa al circuito parlamentario ordinario para su evaluación y tratamiento formal.

En este marco, los proyectos no solo serán debatidos, sino que aquellos que logren demostrar viabilidad técnica, operativa y presupuestaria contarán con el respaldo necesario para continuar su tramitación. De esta forma, las propuestas elaboradas tendrán la posibilidad concreta de transformarse en leyes aplicables en toda la provincia o en ordenanzas municipales dentro de sus respectivas jurisdicciones, y así asignar un impacto real y normativo en el territorio.

Con la consolidación de esta estructura institucional, la provincia de La Rioja busca afianzar un espacio genuino de articulación entre la ciudadanía activa y el Poder Legislativo. Este canal no solo promueve el compromiso de la sociedad con la formulación de políticas públicas, sino que asegura la incorporación sustancial de la perspectiva de género en las discusiones y decisiones centrales de la agenda provincial.