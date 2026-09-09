Quintela inauguró un nuevo Parque Solar y La Rioja avanza hacia un modelo energético más sustentable en el interior

En el marco del 379° aniversario de Olta, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó la inauguración de un nuevo parque solar en la cabecera del departamento General Belgrano. Durante el acto oficial, el mandatario destacó el impacto económico que tendrá esta iniciativa en la administración local al señalar que significará "un abaratamiento del costo de la energía para el municipio".

{{{htmlAmp}}}

La obra forma parte del Programa Municipios Sustentables y se enmarca en la estrategia provincial de fortalecer la infraestructura de energías renovables en el interior riojano. La meta del programa es optimizar el gasto público mediante la incorporación gradual de fuentes de generación limpia en los distintos departamentos.

La nueva planta fotovoltaica cuenta con una potencia instalada de 30 kW y fue concebida para inyectar energía renovable de manera directa al sistema local. Según las estimaciones técnicas del proyecto, su capacidad de producción permitirá abastecer entre el 10% y el 15% del consumo energético que demanda el alumbrado público del departamento.

Un programa que ahorra y no contamina

Desde la gestión provincial remarcaron que el Parque Solar de Olta no constituye una obra aislada, sino el primer paso de un plan por etapas para ampliar la capacidad instalada en el departamento. Con este esquema, el Gobierno riojano apunta a diversificar las fuentes de generación, aliviar la carga económica sobre las arcas municipales y promover un modelo de desarrollo sustentable articulado con las necesidades de cada comunidad.

La importancia de la energía solar también radica en el hecho de ser una "energía limpia" que no contamina porque no produce gases de efecto invernadero ni residuos contaminantes que dañen el aires, agua o el resto del medio ambiente. Es una energía obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol.

Parques solares en La Rioja

En el mes de agosto, se inauguró una obra similar en Chamical. Se trata del Parque Solar 21 de Agosto, una instalación de generación de energía renovable que aporta el 100 kW a la red provincial y permite cubrir una parte del consumo destinado al alumbrado público de la localidad.

Este complejo tecnológico utiliza paneles solares bifaciales montados sobre estructuras de acero galvanizado para maximizar la captación de radiación en la región. La energía generada por este parque solar se inyecta directamente a la red eléctrica para abastecer entre el 10% y el 13% del consumo del alumbrado público de la ciudad.