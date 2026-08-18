El Gobierno de La Rioja habilitó el pago de servicios de luz con Chachos: todos los detalles

Por decisión del Gobierno provincial, la Empresa de Distribución Eléctrica de La Rioja (Edelar) anunció que desde este martes 18 de agosto las facturas se podrán abonar con Chachos. Los bonos impulsados por el gobierno de Ricardo Quintela continúan siendo una alternativa de pago con impacto positivo en la economía local según informes del gobierno provincial.

Según detalló la empresa prestataria a través de un comunicado oficial, el pago de las facturas de luz con los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos popularmente como Chachos, se implementará con esquemas diferenciados según la región.

En el departamento Capital, la recepción de los Chachos se centralizará exclusivamente en la oficina de Casa Central (Peatonal Buenos Aires 73), en el horario habitual de atención. En cambio en el interior de La Rioja (Departamentos de Los Llanos, Oeste y Norte), el recibimiento de los bonos se hará en todas las oficinas comerciales de las diferentes localidades en los horarios habituales de atención.

Canales de contacto oficiales

Esta iniciativa de EDELAR junto al Gobierno provincial que entrará en vigencia este martes 18 de agosto, ofrece una alternativa de pago orientada a aliviar la economía de las familias riojanas en un contexto de crisis devenida por las medidas económicas del Gobierno libertario encabezado por Javier Milei.

Quienes deseen tener más información en relación al pago de facturas de EDELAR con Chachos, pueden comunicarse a través de las vías oficiales de la empresa prestataria. La línea de atención gratuita para usuarios es 0800-777-333527 y funciona las 24 horas, los 365 días del año, para responder todo tipo de consultas técnicas y comerciales.

Por otra parte, quienes prefieran contactarse por redes sociales, pueden hacerlo a través de la cuenta oficial de EDELAR en Instagram: @edelarsalr.

Los Chachos: una iniciativa riojana

La Rioja fue la primera provincia argentina en avanzar con la emisión de una moneda provincial durante la gestión de Javier Milei. Los BOCADE comenzaron a circular en 2024, en medio de la disputa entre la administración riojana y el Gobierno nacional por los recursos federales. Los bonos, conocidos popularmente como Chachos en homenaje al caudillo federal Ángel Vicente Peñaloza, mantienen una equivalencia nominal de uno a uno con el peso.

Además de que pueden utilizarse para cancelar impuestos provinciales y tasas municipales. los Chachos sirven para compras en supermercados, farmacias, comercios de venta de indumentaria, locales gastronómicos y corralones, entre otros rubros. Son muchos los comercios adheridos a esta posibilidad de pago ofrecida por el gobierno de La Rioja.