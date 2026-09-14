Una gestión más ágil y eficiente: Quintela avanza con la digitalización en cada uno de los municipios

En línea con la iniciativa de aportar a la infraestructura tecnológica local, el Gobierno de La Rioja profundiza las políticas de informatización en todo el territorio. En esta oportunidad, en el marco del 379° aniversario de la ciudad de Olta, Ricardo Quintela entregó computadoras en el Municipio del Departamento General Belgrano. La misma avanzar hacia una gestión más ágil y eficiente, dejando atrás el uso del papel.

{{{htmlAmp}}}

La entrega de los 10 equipos concretaron un trabajo articulado entre la Secretaría de la Gobernación, el Tribunal de Cuentas de la Provincia e Internet para Todos.

Internet para Todos en La Rioja

La empresa estatal Internet Para Todos impulsa la informatización y despapelización en los 18 departamentos de La Rioja mediante la donación de equipamiento e infraestructura. El objetivo es dejar atrás el soporte físico en los expedientes y trámites administrativos. Se implementa el sistema S.E.L.E.X. para firma digital y gestiones sin papel.

La empresa provincial Internet para Todos nació formalmente en el año 2008, aunque sus primeras pruebas piloto y de enlace se realizaron en septiembre de 2007 en la localidad de Sanagasta. Según Info Baires 24, en junio del 2026 la empresa alcanzó un récord al superar los 100 mil clientes en toda la provincia, consolidándose como una de las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) más importantes y reconocidas del país en materia de innovación, conectividad y desarrollo tecnológico.

Alfabetización Digital Educativa

La Rioja impulsa los avances tecnológicos también a través de programas, como el de Alfabetización Digital Educativa. La propuesta que consolida tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas, se ejecuta mediante el Ministerio de Educación provincial.

El objetivo es que los alumnos integren el uso de herramientas digitales para crear y pensar integrando el pensamiento crítico y uso consciente. Este programa de Alfabetización Digital Educativa se promueve a través del Plan Provincial Rosario Vera Peñaloza y el programa Aprendamos Juntos.

La iniciativa comprende dos ejes transversales: estudiantes, familia y escuela. El concepto estudiantes está pensado para acompañar el camino educativo de los niños y jóvenes con propuestas que apuntan a descubrir tus talentos y desarrollar nuevas habilidades.

Dentro de este núcleo, existe un plan de alfabetización inclusivo pensado para que cada estudiante pueda avanzar a su ritmo, con materiales interactivos, juegos, desafíos y recursos lúdicos dentro del mundo digital. También cuenta con actividades de programación y robótica.

En relación a la "familia y escuela", la idea que promueven desde el ministerio es que las familias se involucren en el trayecto académico de sus hijos. El objetivo es que el camino de los estudiantes sea el resultado de un esfuerzo compartido entre la entre padres, madres y escuela.

Según la web oficial del ministerio, "a través del diálogo constante con las familias, el seguimiento personalizado y la creación de entornos seguros e inclusivos, la escuela se convierte en un espacio que no solo enseña contenidos, sino que también cuida, escucha y guía".