Alfabetización Digital Educativa: el novedoso programa provincial para los estudiantes riojanos

En la era de la inteligencia artificial, La Rioja se posiciona como una provincia innovadora que apuesta al futuro. Es así que las escuelas aplicarán al programa de alfabetización digital escolar, una propuesta que consolidada tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas.

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La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación de La Rioja, busca que los alumnos integren el uso de herramientas digitales para crear y pensar integrando el pensamiento crítico y uso consciente. Este programa de Alfabetización Digital Educativa se promueve a través del Plan Provincial Rosario Vera Peñaloza y el programa Aprendamos Juntos.

La era de la alfabetización digital

La iniciativa comprende dos ejes transversales: estudiantes, familia y escuela. El concepto estudiantes está pensado para acompañar el camino educativo de los niños y jóvenes con propuestas que apuntan a descubrir tus talentos y desarrollar nuevas habilidades. Dentro de este núcleo, existe un plan de alfabetización inclusivo pensado para que cada estudiante pueda avanzar a su ritmo, con materiales interactivos, juegos, desafíos y recursos lúdicos dentro del mundo digital. También cuenta con actividades de programación y robótica.

En relación a la "familia y escuela", la idea que promueven desde el ministerio es que las familias se involucren en el trayecto académico de sus hijos. El objetivo es que el camino de los estudiantes sea el resultado de un esfuerzo compartido entre la entre padres, madres y escuela. Según la web oficial del ministerio, "a través del diálogo constante con las familias, el seguimiento personalizado y la creación de entornos seguros e inclusivos, la escuela se convierte en un espacio que no solo enseña contenidos, sino que también cuida, escucha y guía".

Más programas educativos

También aplica el Programa Provincial Robótica tiene como objetivo acerca a las y los estudiantes al mundo de la ciencia, la programación y la tecnología, brindándoles herramientas claves para su formación y futuro, aprendiendo con robótica en el aula y guiados por docentes capacitados.

Por otro lado, el Plan de Digitalización de Procesos tiene que ver con un proceso de evolución hacia la digitalización de los procesos administrativos y pedagógicos. Este plan busca revolucionar la manera en que se llevan a cabo las tareas cotidianas, desde la administración de legajos y la gestión de licencias hasta la comunicación con los educadores y la optimización de los recursos.