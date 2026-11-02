La Rioja avanza con la aplicación de la ley que regula los celulares en las escuelas: cómo se aplicará

La Rioja comenzó a avanzar en la implementación de la ley que regula el uso de celulares en las instituciones educativas. Luego de la socialización de los protocolos, el Ministerio de Educación trabaja en una guía que establecerá criterios para aplicar la normativa en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

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En diálogo con Radio La Torre, Fernanda Gregor, coordinadora provincial de ESI y Convivencia Escolar, explicó que la iniciativa surgió de un proceso de trabajo conjunto que incluyó a distintas áreas del Gobierno, estudiantes, docentes, familias y otros integrantes de la comunidad educativa.

Según detalló, antes de avanzar con la regulación se realizaron encuestas y encuentros para conocer cómo se utilizaban los dispositivos en las escuelas y cuáles eran las principales dificultades para establecer acuerdos de convivencia. La nueva ley busca ofrecer un marco común y herramientas institucionales para que cada nivel pueda definir criterios acordes con sus necesidades.

Qué pasará con los celulares en cada nivel

Uno de los puntos centrales de la normativa es la diferencia entre los niveles educativos. En inicial y primaria, el uso de teléfonos celulares estará restringido durante toda la jornada escolar.

En secundaria, en cambio, los dispositivos podrán utilizarse cuando exista una planificación pedagógica por parte del docente y se hayan establecido acuerdos previos. De esta manera, el celular podrá funcionar como recurso educativo, por ejemplo, para acceder a materiales de lectura o trabajar en aulas virtuales, pero no estará habilitado su uso indiscriminado durante las clases.

Gregor señaló que la propuesta no apunta únicamente a prohibir los teléfonos, sino que tiene una perspectiva de protección y pedagogía del cuidado. En las primeras conversaciones, algunos estudiantes expresaron enojo y frustración ante la posibilidad de limitar el uso de sus dispositivos. Sin embargo, con el desarrollo del diálogo también reconocieron la necesidad de contar con acompañamiento y herramientas para regular su utilización.

La funcionaria agregó que los docentes recibieron positivamente la medida, ya que en muchas escuelas existían acuerdos para restringir los celulares, aunque sin un marco normativo que respaldara esas decisiones.

Capacitaciones y adaptación durante los primeros 90 días

La implementación tendrá una primera etapa de 90 días, durante la cual se desarrollarán capacitaciones destinadas a docentes y equipos directivos. También se elaborarán orientaciones sobre ciudadanía digital, convivencia escolar y estrategias pedagógicas.

Gregor reconoció que la adaptación puede presentar dificultades tanto para estudiantes como para educadores, especialmente en secundaria, donde será necesario reorganizar algunas dinámicas de enseñanza y buscar nuevos materiales y recursos para las clases.

Respecto del impacto que podría tener la regulación en el desempeño escolar, la coordinadora expresó expectativas positivas. "Creemos que va a tener en realidad un impacto positivo", afirmó.

En ese sentido, planteó que la medida puede contribuir a recuperar espacios de aprendizaje con menos pantallas y fortalecer el desarrollo cognitivo, el pensamiento crítico, la autonomía y el diálogo entre compañeros.

La aplicación de la ley requerirá, según explicó, un proceso de construcción de nuevos acuerdos y estrategias dentro de cada institución. El objetivo será establecer cuándo el celular puede ser una herramienta útil para aprender y cuándo su utilización interfiere con el desarrollo de las actividades escolares.