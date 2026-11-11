La Rioja apuesta a la modernización de la provincia y avanza con un plan digital en los municipios

En el marco de la modernización de la provincia, el Gobierno de La Rioja invertirá $19.500.000 mensual para garantizar la licencia para la digitalización de trámites en los 18 departamentos. Además el gobernador Ricardo Quintela entregó 150 computadoras para reforzar la tecnología de los municipios.

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La plataforma que utilizarán los vecinos forma parte del Programa de Digitalización de Municipios y se llama SELEX Ciudadano, un portal web que servirá para agilizar apertura de trámites, seguimiento, presentación de documentación y consultas generales a través de una computadora o celular. Para ingresar, los usuarios podrán autenticarse mediante ARCA o Mi Argentina.

La web incorporará herramientas de inteligencia artificial para detectar demoras en la circulación de expedientes y proponer mejoras en los procedimientos. Además, permitirá organizar los circuitos administrativos, crear y editar documentos y utilizar firmas digitales o electrónicas. La empresa estatal Internet Para Todos estará a cargo del alojamiento de la plataforma en la nube y del resguardo de los datos.

El programa, es impulsado por la Secretaría General de la Gobernación y la Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública, con acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y coordinación con el Tribunal de Cuentas.

Internet para Todos en La Rioja

La empresa estatal Internet Para Todos impulsa la informatización y despapelización en los 18 departamentos de La Rioja mediante la donación de equipamiento e infraestructura. El objetivo es dejar atrás el soporte físico en los expedientes y trámites administrativos. Se implementa el sistema S.E.L.E.X. para firma digital y gestiones sin papel.

La empresa provincial Internet para Todos nació formalmente en el año 2008, aunque sus primeras pruebas piloto y de enlace se realizaron en septiembre de 2007 en la localidad de Sanagasta. Según Info Baires 24, en junio del 2026 la empresa alcanzó un récord al superar los 100 mil clientes en toda la provincia, consolidándose como una de las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) más importantes y reconocidas del país en materia de innovación, conectividad y desarrollo tecnológico.