La Rioja: más de 30 empresas se unieron a la Primera Expo Empleo UNLaR

Con el objetivo de fortalecer la alianza entre la academia y el sector productivo riojano, el Gobierno de La Rioja eligió a la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) para realizar la primera Expo Empleo, convocando a más de 30 empresas, estudiantes y graduados.

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“Nuestros equipos están mucho tiempo coordinando tareas con la UNLaR, trabajando en conjunto el sector público y privado. Es la única forma de salir adelante, de generar oportunidades de trabajo”, sostuvo el ministro de Trabajo y Empleo, Federico Bazán, en El Independiente.

La jornada fue este miércoles 21 en el hall del Rectorado; se realizaron simulaciones de entrevistas laborales y se generaron espacios de formación para estudiantes, graduados y público en general. "Esta Expo Empleo pretende vincular al sectores de trabajo, y hoy por suerte están participando muchas empresas", destacó la rectora de la UNLaR, Natalia Albarez Gómez. Al respecto, agregó que el objetivo principal es los graduadosel público en general puedan "intercambiar, mostrar lo que tienen, dejar sus currículums y lograr una buena oportunidad laboral".

La Expo Empleo contó con la presencia de importantes organismos y empresas, entre los que se destacan el Ministerio de Industria, Empleo y Minería, Banco Patagonia, Parque Eólico, KALPA, Obema, Crescencio Bottiglieri, Serrano, El Naindo, Dobro, Lomas Negras y Lomas Distribuidoras. Asimismo, participó una compañía con sede en Buenos Aires vinculada a los sectores de hidrocarburos y minería.

La convocatoria ofreció oportunidades laborales en diversas áreas profesionales, orientadas a perfiles de turismo, gastronomía, ingeniería, arquitectura, comunicación, administración, ciencias económicas y recursos humanos, entre otras.

UNLaR y la Legislatura crean espacios de formación

La Función Legislativa de La Rioja y la UNLaR firmaron una carta acuerdo para fortalecer la cooperación institucional y generar nuevas oportunidades de formación académica, prácticas profesionales y actividades culturales.

El convenio fue firmado por la vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Diputados, Teresita Madera, y la decana del Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación, Cynthia Fernández, junto a legisladores y representantes de distintas áreas universitarias.

El acuerdo contempla la apertura de espacios dentro de la Función Legislativa para que estudiantes, docentes y graduados de la UNLaR puedan desarrollar prácticas profesionales, capacitaciones, debates y charlas.

La iniciativa también incorpora una dimensión cultural. La comunidad universitaria podrá participar de las actividades del Corredor de Arte “Prof. Emilia Basso”, de ciclos musicales como “Música de Cámara” y de producciones literarias vinculadas con la Revista Cultural Aguada.

Además, se prevé la integración de recursos y espacios como la Biblioteca y el Digesto Legislativo, con el objetivo de ampliar las posibilidades de intercambio entre la institución universitaria y la Legislatura provincial.