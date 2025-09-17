Quintela fue distinguido en el Senado como Canciller Honorífico: "Un acto de justicia social"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, recibió este martes la distinción de Canciller Honorífico en una ceremonia realizada en el Senado de la Nación. La mención, otorgada por la Fundación No Más Hambre y Casa Justina, reconoce su labor y compromiso en la promoción de valores como la solidaridad y la inclusión, pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, así como los logros alcanzados durante su gestión y consagrados por la nueva Constitución Provincial.

Al recibir la distinción, Quintela expresó su agradecimiento y subrayó el acompañamiento de distintos sectores en el actual contexto de crisis. “Quiero agradecerles a todos ustedes que trabajan fuertemente para mitigar el hambre en Argentina”, afirmó durante el encuentro. En ese sentido, destacó la ayuda de empresas y organizaciones que colaboran de manera desinteresada “para mitigar en parte la difícil situación por la que atraviesa nuestro país”.

El mandatario riojano también recordó que en su provincia se consagró como derecho constitucional el acceso universal a servicios básicos: “En La Rioja todas y todos, sea cual fuere su condición social y económica, tienen garantizado el derecho a contar con agua, energía y conectividad en sus domicilios”.

Posteriormente, a través de sus redes sociales, el gobernador agregó: "Tuve el honor de recibir la distinción de Canciller Honorífico, otorgado por la fundación No más hambre y Casa Justina en el Senado de La Nación como reconocimiento a los logros que hemos conseguido en nuestra gestión y consagrados por la nueva Constitución Provincial. Esto no es demagogia como algunos dicen, sino actos de justicia social, necesarios y urgentes".

"Mi reconocimiento y mi respeto a todas y todos los que forman parte de No Más Hambre y Casa Justina, por la importante labor que realizan en todo el país y que busca generar un cambio en la vida de cientos de argentinos y argentinas", concluyó la publicación.

El reclamo de Quintela por los ATN

En el medio del conflicto del presidente Javier Milei con gobernadores por el veto a la ley que establecía una reforma en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, denunció que el Gobierno nacional retiene más de 1.000 millones de dólares que corresponden a la provincia.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el primer mandatario provincial publicó: "Milei volvió a demostrar su desprecio por el federalismo. Le niega a La Rioja más de 1000 millones de dólares que nos corresponden por derecho. Cero pesos para nuestra provincia".

"Eso que para el Gobierno nacional son sólo cifras, para nuestro pueblo son insumos en los hospitales, mantenimiento en las escuelas, obras y respuestas concretas para la gente. Retener esos fondos es usar la necesidad de los riojanos como un arma política", agregó el funcionario.

Finalmente, el gobernador subrayó que "La Rioja no pide limosna, exige lo que le pertenece". "No vamos a callarnos frente a esta crueldad ni a este disciplinamiento vergonzoso. Cada peso que Milei retiene es un ataque directo a nuestra provincia. Y nosotros no vamos a claudicar. La Rioja se planta, resiste y lucha", concluyó.