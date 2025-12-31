“Qué el futuro no sea un privilegio”: el gobernador Quintela llamó a construir un 2026 con esperanza para La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela compartió un mensaje acompañado de un video en sus redes sociales, en el que saludó a sus compatriotas de La Rioja, puso en valor el año de trabajo realizado durante todo este año y llamó a recibir el 2026 con esperanza.

"Cerramos un año de esfuerzo compartido. Que el 2026 nos encuentre unidos, cuidándonos y construyendo futuro con la esperanza renovada. ¡Feliz año nuevo!", expresó el mandatario riojano en su cuenta personal X (ex Twitter).

Asimismo, acompañó este mensaje con un video en el propio Quintela analizó las diferencia con el Gobierno de Javier Milei y el deseo de prosperidad pese a la situación financiera que genera las políticas de asfixia libertarias en la propia provincia. "Para este 2026 anhelamos prosperidad para La Rioja, venimos de un tiempo dificil, esfuerzo, incertidumbre, y preguntas sin respuestas fáciles. Creemos respeto para nuestra provincia y que el esfuerzo valga la pena. Que el futuro no sea un privilegio", se escuchó en la voz del mandatario.

"Quienes creen que gobernar es ajustar, y nosotros creemos que gobernar es cuidar. Cuidar nuestra gente, nuestro trabajo y nuestra tierra. Somos una provincia que resiste que trabaja y que sueña. Este 2026 lo vamos a construir todos juntos. Y que nadie nos diga que no se puede", concluyó Quintela.

Quintela le habló a la juventud

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, puso en valor el trabajo de la provincia para generar condiciones reales de progreso para las juventudes, orientadas a garantizar sus estudios y trabajo sin tener que abandonar la provincia.

En una entrevista con estudiantes de comunicación, el mandatario sostuvo que el arraigo juvenil no es una consigna discursiva, sino el resultado directo de políticas públicas sostenidas en educación, empleo y desarrollo productivo, y planteó que sin un Estado activo “no hay futuro posible para los jóvenes del interior”.

Bajo esta línea, Quintela remarcó que La Rioja realiza un esfuerzo significativo para formar a sus jóvenes a través del sistema educativo, pero advirtió que ese proceso pierde sentido cuando el contexto económico expulsa a quienes se capacitan: “Si La Rioja tuviera la posibilidad de desarrollarse como cualquier otra provincia, tendría muchas más oportunidades para los jóvenes”.

En ese marco, sostuvo que "es fundamental que la formación adquirida pueda volcarse al territorio" y que la comunidad se beneficie del conocimiento generado en universidades e institutos locales. Según explicó, la educación no puede pensarse de manera aislada, sino vinculada a un entramado de oportunidades laborales que hoy se encuentra debilitado por la falta de inversiones y de obras estructurales.