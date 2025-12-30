El sindicalismo riojano apuntó contra la aprobación del Presupuesto Nacional 2026: "Castiga a las provincias"

El movimiento sindical peronista de la provincia de La Rioja expresó su repudio a la aprobación del Presupuesto Nacional 2026 impulsado por el gobierno de Javier Milei, al que calificó como una herramienta que vuelve a condenar deliberadamente a la provincia al desfinanciamiento, la asfixia económica y la pérdida de derechos.

En el comunicado oficial, publicado en Medios Rioja, la agrupación aseguró: "La exclusión de los fondos coparticipables y extracoparticipables que históricamente compensaron el punto perdido por La Rioja no es un error técnico ni una omisión casual: es una decisión política. Una decisión que rompe con 38 años de reconocimiento institucional y que ataca de manera directa a la educación pública, la salud, la obra pública, los salarios y la calidad de vida de miles de familias riojanas".

"Estos recursos nunca fueron un privilegio. Fueron una reparación histórica, una herramienta para equilibrar desigualdades estructurales entre provincias. Negarlo hoy es mentirle a la sociedad y avalar un modelo rotundamente centralista que castiga a las provincias del interior", apuntó la documento.

Un reclamo sostenido a Nación

Los sindicalistas advirtieron que "resulta alarmante ver cómo sectores minoritarios, intoxicados por el odio y la desinformación que circula en redes sociales, celebran que a La Rioja le quiten recursos", y lamentaron que "celebran el ajuste que mañana reclamarán que se revierta cuando falten salarios, inversión, medicamentos, escuelas en condiciones y trabajo digno. No se puede exigir desarrollo mientras se aplaude el desguace del Estado provincial".

En esa línea, destacaron que también repudian "el rol de quienes, ocupando bancas nacionales por La Rioja, eligen el camino de la crítica permanente y el alineamiento ciego con un proyecto que perjudica directamente a su propia provincia".

"Representar no es gritar ni hacer videos virales: representar es gestionar, defender y poner el cuerpo cuando los intereses de tu pueblo están en juego", aseguraron y concluyeron: "Desde el movimiento sindical de La Rioja reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del trabajo, los salarios, la educación, la salud y la dignidad de nuestro pueblo. No vamos a aceptar pasivamente que se castigue a toda una provincia por diferencias ideológicas, sino ¿en qué libertad vivimos?"

Los votos a favor del ajuste

De la Alianza La Libertad Avanza, 18 senadores votaron a favor de la motosierra de Milei: Bartolomé Abdala (San Luis), Romina Almeida (Entre Ríos), Ivanna Arrascaeta (San Luis), Ezequiel Atauche (Jujuy), Alberto Benegas Lynch (Entre Ríos), Patricia Bullrich (CABA), Mario Cervi (Neuquén), Agustín Coto (Tierra del Fuego), Enzo Fullone (Río Negro), Juan Cruz Godoy (Chaco), Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), Nadia Márquez (Neuquén), María Belén Montes de Oca (Tierra del Fuego), Agustín Monteverde (CABA), Bruno Olivera Lucero (San Juan), María Emilia Orozco (Salta), Juan Carlos Pagotto (La Rioja), Francisco Paoltroni (Formosa) y Silvana Shneider (Chaco).

Por su parte, los aliados de Juntos por el Cambio (JxC) brindaron un total de 9 votos: Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Beatriz Ávila (Tucumán), Andrea Cristina (Chubut), Eduardo Galaretto (Santa Fe), Enrique Goerling Lara (Misiones), María Victoria Huala (La Pampa), Luis Juez (Córdoba), Carolina Losada (Santa Fe) y Edith Terenzi (Chubut).

Los votos restantes pertenecen: tres al Frente de Todos (Guillermo Andrada de Catamarca; Carlos Espínola de Corrientes y Sandra Mendoza de Tucumán), dos al Frente Renovador de la Concordia-Innovación Federal (los misioneros Carlos Omar Arce y Sonia Rojas Decut), uno al Partido Renovador Federal (Vilma Bedia, de Jujuy), uno de Alianza Unión por la Patria (María Carolina Moises, de Jujuy), dos de Frente Cambia Mendoza (Mariana Juri y Rodolfo Suárez), dos de Eco + Vamos Corrientes (Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi) y uno de Primero Los Salteños (Flavia Royón).

Por otro lado, vuelven a ser claves los senadores de Alianza por Santa Cruz: José María Carambia y Natalia Gadano también votaron a favor del brutal ajuste mileísta. Mientras que Julieta Corroza (La Neuquindad) y Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba) se abstuvieron.