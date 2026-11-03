Misiones destinará hasta $1.200 millones mensuales para cubrir el recorte del Remediar

Tras la decisión del gobierno de Javier Milei de suspender el programa nacional Remediar, desde Misiones repudiaron el ajuste en el sistema de salud y confirmaron que invertirán entre $1.000 y $1.200 millones mensuales para dar respuesta al 60% de la población que no cuenta con cobertura médica.

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“Uno puede reclamar, pero la gente se tiene que curar. Hay que ajustar por otros lados y dedicarnos a la salud, que está en el tope de la agenda”, expresó el gobernador Hugo Passalacqua en la apertura del V Congreso Nacional del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (Cosspra).

Este golpe a las finanzas de Misiones se origina en la decisión del Ejecutivo nacional de reformular el programa Remediar suspendiendo el histórico proyecto por un vademécum que en vez de estar integrado por 128 medicamentos, contiene 6, lo que lleva a las provincias a extraer de las arcas provinciales una gran cantidad de dinero para seguir acompañando a la población.

Por otro lado, Passalacqua también hizo hincapié en la creciente demanda en los hospitales y centros asistenciales públicos, de las personas que ya no pueden costear su medicina prepaga y migran hacia el sistema estatal. Ante esta sobredemanda en áreas antes menos congestionadas, el gobernador advirtió que la provincia se verá obligada a redoblar su esfuerzo presupuestario para asegurar los servicios sanitarios y el suministro de fármacos.

“Es un escenario complejo que exige un despliegue extraordinario, el cual logramos compensar gracias a una administración financiera saneada y a la excelencia de nuestros equipos de Salud Pública”, expresó el mandatario provincial.

Adiós al Remediar

La resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial, aprueba el nuevo "Listado de Medicamentos Esenciales para la Prevención y Tratamiento de Enfermedades Vasculares en el Primer Nivel de Atención". Al hacerlo, deroga la Resolución 3424 de 2021, que establecía un vademécum amplio de referencia para la distribución de botiquines y compras centralizadas del “Programa Remediar” en centros de atención primaria.

El Remediar se creó en 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde y a instancias del entonces ministro Ginés González García. El contexto era el de la emergencia sanitaria nacional: millones de personas por debajo de la línea de pobreza o sin obra social que podían recibir una receta, pero no pagar el tratamiento. Se financió con créditos del BID, y para septiembre de 2003 el Consejo Federal de Salud ya hablaba de extender el programa hasta 2007.