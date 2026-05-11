Reino Unido sanciona a funcionarios, medios y programas juveniles rusos

El lunes, Reino Unido impuso sanciones a decenas de funcionarios, profesionales de los medios de comunicación y organizaciones rusas, dirigidas contra lo que, según dijo, eran programas juveniles gestionados por el Kremlin, redes de propaganda y entidades implicadas en la deportación y el adoctrinamiento de niños ucranianos.
Desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, Reino Unido ha sancionado a más de 3.200 personas, empresas y buques en el marco de su régimen de sanciones contra Rusia, en un esfuerzo por obstaculizar las acciones de Rusia y ayudar a Ucrania.
Muchas de esas sanciones se han dirigido contra buques y empresas involucrados en el comercio de petróleo, con el objetivo de cortar los ingresos energéticos obtenidos por Moscú, pero más recientemente se han centrado en aquellas que afectan a las personas.
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La semana pasada añadió sanciones contra 35 personas y entidades que, según dijo, estaban implicadas en el reclutamiento de migrantes vulnerables para luchar por Rusia contra Ucrania y fabricar drones para su uso en el conflicto.
Con información de Reuters