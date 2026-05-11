Reino Unido sanciona a funcionarios, medios y programas juveniles rusos

FOTO DE ARCHIVO. Banderas nacionales de Reino Unido y Ucrania colocadas en la ventanilla de un camión de bomberos

El lunes, Reino Unido impuso sanciones a decenas ‌de funcionarios, ‌profesionales de los medios de comunicación y organizaciones rusas, dirigidas contra lo que, según dijo, eran programas juveniles gestionados por el Kremlin, redes ​de ⁠propaganda y entidades implicadas en ‌la deportación y el ⁠adoctrinamiento de ⁠niños ucranianos.

Desde que Rusia invadió Ucrania en 2022, Reino Unido ha ⁠sancionado a más de ​3.200 personas, empresas ‌y buques en el ‌marco de su régimen ⁠de sanciones contra Rusia, en un esfuerzo por obstaculizar las acciones de Rusia ​y ‌ayudar a Ucrania.

Muchas de esas sanciones se han dirigido contra buques y empresas involucrados en el ⁠comercio de petróleo, con el objetivo de cortar los ingresos energéticos obtenidos por Moscú, pero más recientemente se han centrado en aquellas que afectan a ‌las personas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La semana pasada añadió sanciones contra 35 personas y entidades que, según dijo, estaban implicadas en el reclutamiento de ‌migrantes vulnerables para luchar por Rusia contra Ucrania y fabricar ‌drones para ⁠su uso en el conflicto.

Con información de Reuters