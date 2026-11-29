El Gobierno de Formosa respondió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a una demanda opositora contra la cláusula de la Constitución provincial que regula cómo se computa el mandato vigente del gobernador y el vicegobernador. La disposición, incorporada en la reforma de 2025, podría permitir una nueva postulación de Gildo Insfrán en 2027.

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La fiscal de Estado provincial, Stella Maris Zabala, confirmó que la presentación se realizó “en tiempo y forma” y antes del vencimiento del plazo. También sostuvo que el proceso judicial recién comienza y rechazó las versiones que anticipan una resolución del máximo tribunal.

La controversia surgió después de que la Convención Constituyente estableciera un límite de una sola reelección consecutiva y dispusiera que el período en curso se considerara el primero para aplicar esa regla. La oposición sostiene que esa cláusula busca eludir un fallo de la Corte de diciembre de 2024. Quienes defienden la reforma, en cambio, argumentan que la provincia cumplió con lo ordenado al fijar un límite concreto.

En agosto, la Corte declaró su competencia para intervenir en el planteo. Esa decisión permitió que el tribunal tramite la demanda, pero no resolvió la cuestión de fondo.

La respuesta de la Provincia

Zabala afirmó que Formosa ahora aguardará los próximos pasos del tribunal. “Habían muchos apresurados recordándonos el plazo para contestar”, señaló. “Estaremos a la espera de lo que la Corte disponga. Si entiende que hay que correr algún traslado, lo hará y nosotros contestaremos como siempre”, expresó.

La fiscal de Estado también remarcó que la Provincia respeta las decisiones judiciales y responde a las presentaciones que se realizan ante el máximo tribunal.

“Hemos estado a derecho en cualquier planteo que se haya efectuado ante la Corte; jamás nosotros hemos incumplido una manda judicial, nunca jamás, y jamás hemos dejado de contestar como corresponde en un Estado democrático y como corresponde hacerlo como provincia”, afirmó.

Consultada sobre las versiones que anticipan una definición inminente, Zabala cuestionó que se hagan pronósticos mientras el expediente sigue su curso. “Se han apresurado demasiado en cuanto a hacer futurología de cuestiones que están en pleno curso y recién comienzan”, sostuvo.

La funcionaria agregó que la Corte determinará los tiempos y las medidas que considere necesarias para continuar con el trámite. Por ahora, no hay una resolución informada sobre la validez de la cláusula cuestionada.

Qué dice la Constitución reformada

La discusión gira en torno a la cuarta cláusula transitoria de la Constitución de Formosa, aprobada por la Convención Constituyente en 2025. Esa disposición establece cómo se computa el mandato que estaba en curso cuando entró en vigencia la reforma.

El artículo 156 de la Carta Magna provincial establece: “El Gobernador y Vicegobernador duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo”.

La cláusula transitoria dispone que el período actual sea considerado el primero para aplicar ese límite. En consecuencia, la interpretación de la norma puede incidir en una eventual postulación del gobernador Gildo Insfrán en 2027, aunque todavía no existe una definición pública sobre su candidatura.

Los argumentos en discusión

Los sectores que cuestionan la cláusula sostienen que fue incorporada para eludir la resolución de la Corte del 19 de diciembre de 2024. En ese fallo, el máximo tribunal había indicado que la provincia debía establecer un límite concreto a las reelecciones mediante una reforma constitucional.

Desde la posición que defiende la norma, en cambio, sostienen que la Convención Constituyente cumplió con lo dispuesto al incorporar al artículo 156 la posibilidad de una sola reelección consecutiva. Según esa interpretación, la cláusula no elimina el límite, sino que establece cómo debe aplicarse al mandato que estaba en curso.

Los defensores de la disposición también señalan un antecedente de la reforma constitucional formoseña de la década de 1990. Afirman que una cláusula transitoria similar fue considerada constitucional por la Corte Suprema y que ese criterio debería ser tenido en cuenta al resolver el nuevo caso.

Otro de los argumentos contra la demanda es que el planteo sería anticipado porque todavía no existe una candidatura concreta de Insfrán que deba ser habilitada o rechazada.

El exintegrante de la Corte y exprocurador del Tesoro durante el Gobierno de Javier Milei, Carlos Rodolfo Barra, también se pronunció a favor de la constitucionalidad de la cláusula. En declaraciones a un programa televisivo de Formosa, afirmó: “Supongo que la Corte Suprema Nacional lo va a rechazar y será consecuente con su propia jurisprudencia”.

Con la respuesta provincial presentada, el expediente queda a la espera de las medidas que disponga el máximo tribunal. La fiscal de Estado aseguró que Formosa contestará cualquier nuevo requerimiento que se formule durante el proceso.