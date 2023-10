Cromañón: a un año de la ley de expropiación convocan a un "no cumpleaños" en Plaza de Mayo

Sobrevivientes, familiares y amigos de víctimas de la denominada "Masacre de Cromañón" se manifestarán este jueves en Plaza de Mayo "con motivo del primer 'No Cumpleaños' de la ley de expropiación" del inmueble que fue sancionada el 27 de octubre del año pasado pero que aún no fue reglamentada y, por consiguiente, tampoco implementada.

Se trata del local del barrio porteño de Once donde 194 personas murieron y más de 1.400 resultaron heridas el 30 de diciembre de 2004, en un incendio desatado durante un recital de la banda de rock Callejeros.

La actividad a la que convocan nueve organizaciones, se desarrollará a partir de las 15.30 en Plaza de Mayo y concluirá a las 17.30 con una conferencia de prensa.

"El encuentro se desarrollará con motivo del primer 'No Cumpleaños' de la ley de expropiación que sancionó el Congreso Nacional el 27 de octubre del pasado año y que el Poder Ejecutivo nunca reglamentó. Sin reglamentación de la ley no hay expropiación, tampoco cumpleaños", dijeron en un comunicado.

Todo comenzará a las 15.30 cuando acompañarán a Madres de Plaza de Mayo en la ronda de los jueves.

Posteriormente, a partir de las 17 habrá intervenciones artísticas y mesa de 'No brindis', y media hora después se producirá una conferencia de prensa.

"Tenemos ley. No tenemos expropiación. Tenemos memoria. No tenemos espacio. Tenemos ley. No tenemos tiempo", agregaron.

Convocan Coordinadora Cromañón, El Camino Es Cultural, Movimiento Cromañón, Ni Olvido Ni Perdón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Plaza de la Memoria Los Pibes de Cromañón, Que No Se Repita, Sin Derechos No Hay Justicia.

El 27 de octubre de 2022 el Senado sancionó la ley 27.695 que declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación" los inmuebles ubicados en Bartolomé Mitre 3038/78 y Jean Jaures donde funcionó el boliche 'República Cromañón', frente a los cuales existe un improvisado santuario construido los días posteriores al incendio iniciado por una bengala durante el recital de Callejeros la noche del 30 de diciembre de 2004.

La norma también establece que la propiedad estará destinada a albergar "un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido", para lo cual "se creará una muestra permanente" que relatará esa historia "y se organizarán actividades culturales e informativas".

Por otro lado "la edificación existente en los inmuebles expropiados deberá conservar los elementos testimoniales de la masacre" y se deberá garantizar la "conservación preventiva, curativa y de restauración" del local, "por lo que gozarán de protección por parte del Estado", según la ley.

En junio pasado, sobrevivientes y familiares presentaron hoy en la Casa de Gobierno un petitorio dirigido al presidente Alberto Fernández en el que le solicitaron una audiencia para pedir la pronta reglamentación de la ley de expropiación, sin respuesta por el momento.

Con información de Télam