Quintela vinculó la formación técnica con la construcción de viviendas y ampliará las prácticas profesionales

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, destacó la articulación entre la formación técnica y las políticas habitacionales durante una visita a la construcción de una vivienda en el barrio Agrario, donde estudiantes de séptimo año de Maestro Mayor de Obras del Colegio Preuniversitario General San Martín realizan sus prácticas profesionalizantes. En ese marco, anunció que los alumnos serán incorporados a un programa de esfuerzo propio y ayuda mutua y adelantó que la experiencia se extenderá a otros establecimientos educativos el próximo año.

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La iniciativa se desarrolla a través del Ministerio de Vivienda y la Subsecretaría de Vivienda, y permite que los futuros maestros mayores de obras participen de las distintas etapas de construcción de un módulo habitacional, desde el inicio hasta su finalización. Los estudiantes llevan tres meses realizando tareas en el lugar, acompañados por docentes y profesionales del área.

Durante la recorrida, Quintela valoró la posibilidad de que los alumnos complementen los contenidos del aula con experiencias concretas en una obra. “Lo importante es la práctica que están realizando los chicos de la escuela San Martín, una escuela preuniversitaria, que están próximos a recibirse de Maestros Mayores de Obras”, expresó.

El mandatario señaló que el trabajo en terreno les permite conocer los procedimientos y las dificultades que pueden surgir durante una construcción. Como ejemplo, mencionó las tareas vinculadas con la ejecución de un contrapiso y consideró que ese aprendizaje será importante para su futuro desempeño profesional.

“Vamos a incorporarlos a un programa de esfuerzo propio y ayuda mutua para que colaboren no solamente en el aprendizaje, sino también en la ejecución de lo aprendido”, anunció. Según explicó el Gobernador, la propuesta busca integrar dos objetivos: acompañar a una familia en el acceso a una vivienda y fortalecer la preparación de jóvenes que próximamente podrán desempeñarse en el sector de la construcción y brindar servicios a la comunidad.

Una experiencia piloto que llegará a otras escuelas técnicas

La subsecretaria de Vivienda, Maricel Maldonado, destacó que la iniciativa genera beneficios tanto para los estudiantes como para la familia que recibirá la casa. En ese sentido, sostuvo que las prácticas permiten mejorar la experiencia profesional de los alumnos antes de su egreso.

La funcionaria explicó que los estudiantes cuentan con el acompañamiento de arquitectos e inspectores de la Subsecretaría, a quienes pueden consultar sobre los procedimientos y las tareas que realizan. También señaló que el intercambio con los equipos técnicos permite revisar los trabajos y resolver dudas durante el proceso constructivo.

La previsión oficial es completar la experiencia entre fines de noviembre y los primeros días de diciembre. Para ese momento, se entregarán los certificados de prácticas profesionalizantes a los alumnos y la vivienda a la familia beneficiaria. Maldonado precisó que el proyecto comenzó como una prueba piloto con un solo establecimiento educativo, con el propósito de evaluar la organización y la articulación entre el sistema educativo y el área de Vivienda. “Hemos usado un solo colegio para ver cómo nos funcionaba, cómo nos podíamos ordenar, cómo podíamos articular y la verdad nos salió excelente”, afirmó.

A partir de los resultados, anticipó que durante 2027 buscarán incorporar a otros establecimientos técnicos que no participaron de esta primera etapa. “Vamos a incluir a las otras escuelas técnicas que nos quedaron pendientes para poder realizar estas mismas prácticas profesionales con los distintos establecimientos”, concluyó.