En coordinación con 18 municipios, Quintela avanza en un plan de obras preventivas por el fenómeno de El Niño

Con la mira puesta en El Niño, el gobernador Ricardo Quintela impulsó una reunión estratégica entre jefes comunales de los 18 departamentos que conforman la provincia. El propósito central del encuentro fue poner en común el estado de situación de las distintas regiones y pulir la coordinación operativa ante el posible impacto del fenómeno climático en La Rioja.

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Durante el encuentro, las autoridades locales repasaron las labores preventivas que ya se vienen ejecutando en los diferentes puntos del territorio. La premisa del Ejecutivo provincial es aceitar los canales de comunicación y la logística entre las administraciones municipales y los equipos de emergencia para adelantarse a cualquier contingencia climática.

Las acciones que se gestionarán están vinculadas a la protección de vidas humanas y animales, viviendas, bienes materiales e infraestructura general de las localidades. Entre las principales medidas impulsadas se destacan la limpieza y el encauzamiento de ríos y quebradas, el fortalecimiento de defensas hídricas, el acondicionamiento de desagües y la intervención preventiva en sectores urbanos y rurales vulnerables.

Política de prevención

El Gobierno de La Rioja avanza con las obras de encauzamiento del río en Balde de Pacheco, departamento General Belgrano, con el objetivo de reducir los riesgos de inundaciones y proteger a las comunidades y la infraestructura hídrica ante posibles crecidas.

La intervención, que se realiza a través del Ministerio de Agua y Energía en articulación con el municipio, abarca aproximadamente cinco kilómetros y ya alcanzó un 50 % de ejecución. Los trabajos forman parte del plan provincial de contingencia ante posibles precipitaciones intensas asociadas al fenómeno de El Niño. Las tareas se desarrollan junto al gobierno municipal que conduce el intendente Juan Urbano.

La intervención responde a una situación que afecta a la zona durante los períodos de crecida: el río no contaba con un recorrido delimitado, por lo que el agua avanzaba por distintos sectores y ponía en riesgo tanto a los vecinos como a los acueductos y canales de riego.

Para ordenar el escurrimiento, los equipos trabajan con maquinaria en la excavación del cauce y la construcción de una defensa lateral a lo largo del trazado previsto. El ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, informó que la obra registra un avance del 50 %.