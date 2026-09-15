Usura y préstamos abusivos: La Rioja refuerza los controles en la provincia y concientiza sobre cómo denunciar

El Gobierno de La Rioja reforzó las medidas para prevenir, investigar y sancionar los casos de usura, en el marco de la política impulsada por el gobernador Ricardo Quintela para proteger a las familias frente a los préstamos abusivos y otras prácticas vinculadas al endeudamiento informal.

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Desde la Provincia recordaron que la usura, el cobro de intereses excesivos, la extorsión y la retención de documentos constituyen delitos. Las personas afectadas por estas prácticas pueden realizar la denuncia ante la División de Delitos Económicos de la Policía, la Fiscalía o la comisaría más cercana.

“Estamos atravesando una situación extremadamente grave que requiere una respuesta concreta del Estado provincial”, sostuvo Quintela en agosto, al anunciar la creación del Régimen Provincial Integral de Protección para los Usuarios de Crédito al Consumidor.

La Rioja contra el delito

Las autoridades provinciales recomiendan conservar y aportar todas las pruebas disponibles, como comprobantes de transferencias o pagos, conversaciones de WhatsApp, mensajes, audios, contratos, pagarés, datos de prestamistas, registros de amenazas y pruebas relacionadas con la retención de documentos, tarjetas, vehículos u otros bienes.​​​​​​​

​​​​​​​Para recibir asesoramientos, la comunidad puede contactar al número 0380 4453071 o escribir al correo electrónico defensadelconsumidor@larioja.gob.ar .

Desde la administración provincial destacaron que la denuncia es fundamental no solo para proteger a las víctimas, sino también para identificar y detener a quienes operan al margen de la ley. El objetivo principal es evitar que más familias se vean expuestas a tarifas excesivas, estafas contractuales o métodos de cobro basados ​​en la presión y la extorsión.

Tras las investigaciones pertinentes, ya hay más de 10 prestamistas detenidos vinculados a casos de extorsión. El mandatario provincial manifestó que estos operativos policiales continuarán para evitar que siga en pie el círculo ilegal de préstamos.

Circuito crediticio provincial

Para evitar que las familias se vieran empujadas a estos circuitos informales y garantizar alternativas legales en condiciones más accesibles, el gobierno provincial implementó diversos mecanismos financieros a través del Banco Rioja . Entre estas medidas, el gobernador destacó la reducción de la tasa general de la entidad , que bajó de un rango cercano al 76% al 56%.

Asimismo, se estableció una tasa especial del 47% para los clientes morosos, lo que permite reestructurar las deudas mediante el pago de cuotas fijas establecidas de mutuo acuerdo con cada titular.

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Para aquellos casos en que los deudores hayan contraído compromisos financieros fuera del sistema regular, la entidad estatal quedó facultada para otorgar un nuevo préstamo que permita la liquidación de dichas obligaciones en condiciones y tasas razonables. ​​​​​​​

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