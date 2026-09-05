Ricardo Quintela endurece la pelea contra la usura: ya detuvieron a más de 10 prestamistas ilegales en La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró que en la provincia fueron detenidos 10 prestamistas ilegales que amenazaban a sus deudores, en un contexto de creciente endeudamiento y morosidad que afecta a los hogares riojanos. Según señaló, cerca del 40% de la población de la provincia atraviesa situaciones de endeudamiento, mientras el Gobierno busca ofrecer alternativas para evitar que las familias recurran al crédito informal. Las declaraciones fueron realizadas en diálogo con la prensa nacional.

{{{htmlAmp}}}

Frente a este escenario, la Provincia puso en marcha nuevas medidas para aliviar el peso de las deudas y facilitar el acceso a financiamiento en condiciones más accesibles para las familias riojanas.

Durante la entrevista, Quintela señaló que esta problemática afecta en particular a personas que carecen de la información suficiente sobre tasas y condiciones financieras. Para hacerle frente, remarcó el trabajo conjunto realizado entre la División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia y la Justicia, destacando un operativo reciente en el cual las fuerzas de seguridad secuestraron cerca de 170 millones de pesos y más de 100 tarjetas de débito.

El mandatario profundizó en los mecanismos abusivos empleados por los prestamistas ilegales, señalando que solían hacer firmar documentos en blanco o retener tanto vehículos como escrituras de propiedades a modo de garantía. Posteriormente, esas firmas e instrumentos eran utilizados para reclamar por vía judicial montos que resultaban imposibles de saldar para los deudores.

En este sentido, Quintela enfatizó que este tipo de prácticas delictivas ha comenzado a combatirse con mayor firmeza en el territorio provincial, advirtiendo que quienes realizan préstamos al margen de la ley deben afrontar severas consecuencias judiciales.

La Rioja mejora el circuito de créditos

Con el fin de evitar que las familias se vean empujadas a estos circuitos informales y garantizar alternativas legales en condiciones más accesibles, el gobierno provincial implementó diversos mecanismos financieros a través del Banco Rioja. Entre estas medidas, el gobernador destacó la reducción de la tasa general de la entidad, la cual descendió de un rango cercano al 76% hasta ubicarse en el 56%.

Asimismo, se fijó una tasa especial del 47% destinada a los clientes que se encuentran en condición de morosidad, lo que permite reestructurar deudas mediante el pago de cuotas fijas que se establecen de mutuo acuerdo con cada titular.

Por último, para aquellos casos en los que los deudores hayan contraído compromisos financieros por fuera del sistema regular, la entidad estatal quedó facultada para otorgar un nuevo crédito que permita saldar dichas obligaciones bajo condiciones y tasas razonables. Con estas disposiciones, Quintela defendió el accionar de su gestión al sostener que el objetivo central es proteger la economía familiar y brindar alternativas de financiamiento accesibles dentro del marco de la legalidad.