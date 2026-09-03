Quintela prepara un plan ante el Superniño y anticipa obras para contener crecidas e inundaciones en La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó una reunión de trabajo para coordinar acciones preventivas ante las proyecciones climáticas del fenómeno Superniño. La Provincia puso en marcha un plan estratégico para anticiparse a los posibles efectos de las lluvias intensas en distintos puntos del territorio.

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En su cuenta de X (ex Twitter) el mandatario detalló: "Ante las proyecciones climáticas previstas por el fenómeno «Superniño», mantuve una reunión de trabajo junto al ministro Adolfo Scaglioni y el administrador de Vialidad Provincial, Ing. Jorge Escudero, con el objetivo de coordinar acciones preventivas en todo el territorio provincial".

Quintela enfatizó que la provincia despliega "un plan de acción estratégico en articulación con los intendentes de cada departamento para anticiparnos a los posibles impactos de las intensas lluvias", y remarcó que las tareas se enfocan principalmente en el encauzamiento de ríos y mantenimiento de defensas para evitar desbordes y contener las crecidas de agua en zonas altas, y obras de drenaje y prevención de inundaciones la zona de los llanos".

"Trabajamos con previsión y en equipo junto a los municipios y áreas correspondientes para cuidar la infraestructura de la provincia y, fundamentalmente, garantizar la seguridad de cada familia riojana", concluyó el mandatario.

Los trabajos de prevención

La inminente llegada del evento climático previsto impulsó al Gobierno provincial a ejecutar de manera coordinada junto a los intendentes de cada departamento un plan que abarque la mayor protección para los riojanos. Esta iniciativa de gestión conjunta tiene como objetivo central anticiparse a los posibles impactos negativos de las intensas precipitaciones y desplegar un esquema de respuesta eficiente antes del inicio de las lluvias.

Dentro del despliegue operativo, las tareas prioritarias se concentran en el correcto encauzamiento de los ríos y en el mantenimiento constante de las defensas existentes en las zonas altas. Este conjunto de labores resulta de vital importancia para contener las crecidas de agua, evitar desbordes imprevistos sobre las poblaciones linderas y mitigar los riesgos derivados del aumento imprevisto del caudal en los cauces naturales.

En paralelo, la planificación abarca la ejecución de obras de drenaje y prevención de inundaciones en la región de los Llanos, lo que garantiza un abordaje territorialmente equilibrado. Desde la Gobernación remarcaron que el trabajo se desarrolla con previsión técnica y articulación constante con los municipios, priorizando de forma absoluta la conservación de la infraestructura vial y urbana de la provincia, así como la integridad física y la seguridad de cada familia riojana.