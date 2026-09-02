Inversión pública: el gobernador Quintela firmó un plan de obras urbanas para la ciudad de La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela puso en marcha un plan integral de obras urbanas destinado a mejorar la infraestructura vial y los servicios esenciales de la ciudad de La Rioja. Junto al intendente de la Capital, Armando Molina, la iniciativa contempla trabajos de iluminación, bacheo y acondicionamiento de calles y avenidas, con especial atención en los accesos a escuelas y centros de salud.

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"Junto al intendente Armando Molina vamos a iniciar un plan de trabajo urbano integral para mejorar la ciudad de La Rioja. Vamos a poner el foco en iluminación, bacheo y acondicionamiento de las principales calles y avenidas, especialmente en los accesos a escuelas y centros de salud", detalló en su cuenta personal X mientras definió su proyecto de gobierno. "Queremos anticiparnos a las lluvias de verano, trabajando sobre las zonas más necesarias y preparar la ciudad para la primavera", detalló.

"Este trabajo forma parte de una planificación que estamos llevando adelante junto a los 18 municipios de la provincia, porque cuando trabajamos de manera coordinada podemos dar mejores respuestas a las necesidades de la gente. El programa busca mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en distintos puntos de la capital riojana. Las tareas estarán concentradas en las principales arterias y en sectores de alto tránsito, con el objetivo de optimizar la infraestructura urbana", describió el mandatario.

La planificación también apunta a mejorar las condiciones de los sectores que funcionan como accesos a establecimientos educativos y sanitarios, para facilitar una circulación más segura para vecinos y trabajadores. En este mismo sentido, el intendente Molina destacó el sentido político del acuerdo. "Cuando del encuentro nacen soluciones, la política se hace grande. La dignidad es el principio y la equidad el camino para llegar a la Justicia Social", exprés.

Obras en calles y prevención ante las lluvias

La iniciativa se desarrolla a partir de la articulación entre el Gobierno de La Rioja y el Municipio de la Capital, con el objetivo de coordinar recursos y acciones para atender las principales demandas de infraestructura urbana. Según se informó, este esquema de trabajo se implementa de manera simultánea en los 18 departamentos de La Rioja, como parte de una estrategia de alcance provincial orientada a fortalecer la presencia territorial y brindar respuestas coordinadas a las necesidades de los vecinos.

De esta manera, se avanzará en una agenda común de mantenimiento, prevención y mejora de los servicios urbanos, con especial énfasis en la infraestructura vial y los espacios públicos. En las que consistirá en el bacheo y acondicionamiento de principales avenidas, reparación e instalación de iluminación y puesta a punto de los accesos a escuelas y centros de salud.