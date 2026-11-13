Quintela inauguró un parque solar y destacó el impulso provincial a las inversiones productivas

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, inauguró el Parque Solar Fotovoltaico de Talamuyuna S.A., ubicado en Bañado de los Pantanos, departamento Arauco. La planta cuenta con una potencia instalada de 475 kilovatios (kW) y forma parte de la política provincial de promoción de energías renovables y acompañamiento al desarrollo productivo. La puesta en funcionamiento permitió avanzar en la incorporación de fuentes limpias de energía al sector privado.

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La inauguración también coincidió con la conmemoración de los 46 años del cultivo de jojoba en la región. Durante el acto, Quintela destacó la importancia de la articulación entre el Estado y las empresas para impulsar inversiones, sostener la producción y generar oportunidades laborales.

“Tenemos una responsabilidad institucional y la obligación de proteger, respaldar y estimular a quienes invierten, producen, generan riqueza, crean empleo y propician oportunidades de crecimiento para la comunidad”, expresó el mandatario.

El proyecto se concretó a partir del trabajo conjunto entre la empresa y el Gobierno provincial, que brindó acompañamiento técnico y político para avanzar con la reconversión energética de las instalaciones.

En ese sentido, el propietario de Talamuyuna S.A., Jorge Arizu, reconoció el respaldo de la Secretaría de Energía y Medio Ambiente de La Rioja y explicó que la empresa decidió transformar su matriz energética frente a los cambios en los costos y el tipo de cambio dispuestos por el Gobierno nacional.

“Frente a los drásticos cambios en los costos y tipos de cambio dispuestos por el Gobierno nacional, pudimos reconvertir nuestra matriz energética gracias al trabajo conjunto con el equipo de la Secretaría de Energía y Medio Ambiente de la provincia. Transformamos la totalidad de nuestras perforaciones a energía solar”, señaló.

Producción agroecológica y compromiso ambiental

Durante su intervención, Arizu también describió las características productivas de la finca, dedicada al cultivo agroecológico de jojoba bajo estándares de agricultura biodinámica y con certificaciones orgánicas internacionales. Además, destacó la incorporación de la empresa al movimiento UEBT y su compromiso con prácticas de producción sustentable.

“La agricultura biodinámica nos convoca a integrar la tierra, los animales y los vegetales bajo una perspectiva de respeto ambiental. Llegamos a esta región hace 46 años introduciendo el riego por goteo, y hoy nos enorgullece continuar creciendo bajo rigurosos estándares éticos y morales”, manifestó. El empresario también agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial para concretar la inversión y destacó el recorrido de la actividad en la zona.

“Queremos expresar nuestro reconocimiento al Gobierno de La Rioja, sin cuyo respaldo esto no habría sido posible, así como a la jojoba y a su gente, que durante 46 años han transformado silenciosamente nuestro desierto”, afirmó.