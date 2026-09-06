Sin aumentos hasta octubre: Quintela congela el boleto de Rioja Bus hasta octubre

A raíz de las políticas económicas libertarias del Gobierno de Javier Milei, el Gobierno de Ricardo Quintela confirmó que el boleto de Rioja Bus se mantendrá en $1000 hasta el próximo 31 de octubre.

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La titular del área, la Secretaría de Transporte, Alcira Brizuela, destacó que el esfuerzo económico para sostener los subsidios es asumido íntegramente por la Provincia tras el recorte de fondos enviado por Nación.

En diálogo con Medios Rioja Brizuela afirmó que con esta medida el boleto alcanzará diez meses consecutivos sin modificaciones, consolidándose como uno de los más accesibles del país frente a valores que rondan los $2.000 en el Norte y Sur argentino, o los $850 del tramo mínimo en el AMBA.

Asimismo, se confirmó que pese a la retención de precios continuará la plena vigencia de los programas de gratuidad y compensación tarifaria. De este modo, los estudiantes seguirán accediendo al Boleto Estudiantil Gratuito (BEG), las personas con discapacidad viajarán de manera 100% gratuita tanto en la Capital como en el interior, y se sostendrá el 40% de descuento destinado a jubilados y pensionados

Servicios esenciales con tarifas congeladas

Otro de la medidas del gobierno es la firma del decreto para mantener congeladas las tarifas de los servicios públicos hasta el 31 de octubre. La medida impulsada por Ricardo Quintela mantiene los valores de la energía eléctrica, agua, transporte urbano y conectividad. El Decreto N.º 617/26 está destinado a preservar el acceso de las familias riojanas a servicios esenciales.

La decisión que rige desde este 1 de septiembre mantiene los cuadros tarifarios y precios vigentes al 30 de abril de este año. Asimismo, continuará vigente la reducción extraordinaria del 20% en el valor de las cuotas que abonan las y los adjudicatarios de viviendas sociales de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo. Estos valores tampoco podrán incrementarse durante el período de la prórroga.

Medidas riojanas frente al ajuste nacional

El Decreto impulsado por el el gobierno provincial se anunció en un contexto en el que, producto del ajuste nacional, creció el endeudamiento y la morosidad. En ese marco y entre las medidas que forman parte del decreto, se incluye la reducción de un 20% en las tasas de préstamos del Banco Rioja.

Además, las personas que se encuentran en situación de incobrabilidad podrán acceder a planes especiales de refinanciación, con una reducción adicional de los intereses, evaluada caso por caso. El esquema contempla la posibilidad de refinanciar las deudas hasta en 36 meses.