Quintela apuesta a la obra pública y construcción de viviendas para el desarrollo del interior riojano

Durante el acto central por el 272° en el aniversario de Chepes, el gobernador Ricardo Quintela anunció la pavimentación de 100 cuadras y anticipó la próxima entrega de 66 viviendas para las familias. Asimismo se celebró los 83 años de la creación de la primera comisaría del departamento.

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“Estoy muy contento por compartir este aniversario de la ciudad de Chepes”, expresó Quintela en el acto, quien también reconoció el trabajo de la intendenta y de los legisladores departamentales para gestionar respuestas para la cabecera y las comunidades rurales.

Durante la ceremonia, el mandatario confirmó la incorporación de 45 agentes policiales a la Unidad Regional VI y destacó que las nuevas incorporaciones a la Policía y al Servicio Penitenciario provincial representan 273 puestos de trabajo en La Rioja. Quintela estuvo acompañado por la vicegobernadora Teresita Madera, la intendenta Laura Carrizo, la senadora nacional Florencia López y otras autoridades provinciales y municipales.

"Siempre que venimos, traemos algo y nos comprometemos por algo más", sostuvo el gobernador antes de anunciar las obras de infraestructura y las nuevas soluciones habitacionales. En ese marco, informó que el Gobierno provincial autorizó al municipio a realizar 100 cuadras de asfaltado en Chepes y anticipó la entrega de 44 viviendas de tres dormitorios.

Quintela aseguró que próximamente se entregarán "44 nuevas viviendas de tres dormitorios cada una para 44 familias de Chepes", y destalló que "las otras 22 viviendas espero poder entregarlas en el mes de marzo para 22 nuevas familias; son 66 problemas habitacionales menos que tenemos en el departamento con la entrega de esas viviendas".

45 nuevos policías y 273 puestos de trabajo

Quintela también anunció que este viernes se incorporarán 45 agentes policiales en el departamento, dentro de la Unidad Regional VI. "Son 45 ciudadanos que optaron por su vocación, que se inclinaron por capacitarse en el servicio de seguridad y que van a prestar ese servicio para que su comunidad se sienta protegida", afirmó.

El gobernador señaló además que las incorporaciones a la Policía y al Servicio Penitenciario provincial representan 273 nuevos puestos de trabajo en La Rioja. En ese sentido, remarcó la importancia que tiene para las familias contar con un empleo estable y la posibilidad de sostener sus ingresos.

Al referirse al contexto nacional, Quintela advirtió sobre las dificultades que atraviesan quienes perdieron sus empleos y buscan garantizar el sustento de sus hogares. Frente a ese escenario, convocó a construir acuerdos para avanzar en el país.

"Va a salir adelante cuando todos los argentinos nos pongamos de acuerdo en cuál es el camino que tenemos que transitar para lograr el objetivo que es la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la Patria. Los convoco a esa utopía porque creo que se puede convertir en una realidad", expresó.

Carrizo destacó el trabajo realizado en Chepes

Durante la celebración del aniversario municipal, la intendenta Laura Carrizo destacó la historia local y la fortaleza de su comunidad, compuesta por personas comunes que impulsan el desarrollo cotidiano de la ciudad. Asimismo, hizo un balance del último año, al que describió como un período difícil pero lleno de trabajo intenso, avances y respuestas concretas.

Frente a este panorama, instó a valorar las transformaciones alcanzadas, más allá del tamaño de las obras, y reconoció con transparencia que, aunque existen proyectos y demandas pendientes, su gestión se mantiene presente y dispuesta a reconocer lo que aún falta por concretar.

Por otro lado, la jefa comunal reafirmó su compromiso de dar continuidad a los proyectos en curso y agradeció el respaldo del Gobierno provincial para brindar asistencia a las comunidades más alejadas. Para finalizar, Carrizo remarcó que la construcción de la ciudad es una tarea compartida entre quienes nacieron allí y quienes la eligieron para vivir. Subrayó que el valor fundamental del gobierno radica en mejorar la calidad de vida de los vecinos y resaltó el espíritu perseverante y resiliente del pueblo de Chepes.