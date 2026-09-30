Quintela inauguró un novedoso sistema de energía solar para familias rurales y garantiza el servicio eléctrico en zona clave

En el marco de las actividades por el 272º aniversario de Chepes, el gobernador Ricardo Quintela encabezó la puesta en funcionamiento de sistemas de energía solar para garantizar el servicio eléctrico a las familias del departamento Rosario Vera Peñaloza en La Rioja. Esto aporta un servicio clave en la construcción de una vida cotidiana digna y garantiza el alcance de Internet para Todos.

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"Llegar a La Laguna significa recorrer 6 kilómetros desde el ingreso al paraje, pero para las personas que viven aquí, y especialmente para las familias que decidieron construir su vida en este lugar, significa mucho más que una distancia", destacó el gobernador riojano quién reconoció el trabajo realizado por la Secretaría de Energía y defendió el rol del Estado para garantizar servicios en comunidades rurales.

Así expresó que las familias locales serán "beneficiarias del Programa Soberanía Energética Rural, que permite contar con energía a través de sistemas solares fotovoltaicos en lugares donde no llega la red eléctrica", detalló en su cuenta personal de X.

Durante el acto, el mandatario provincial destacó que el acceso a internet forma parte de las herramientas necesarias para reducir el aislamiento en las localidades alejadas. "Únicamente una empresa del Estado puede garantizar que tengan la gratuidad y la posibilidad de estar conectados con toda la provincia, el país y el mundo”, manifestó Quintela mientras aseguró que la provincia protege a su población en contraposición a los deseos del mercado.

El mandatario pudo conocer el funcionamiento de los equipos instalados y dialogó con una de las familias beneficiarias sobre los cambios que implica disponer de electricidad y conectividad en una zona alejada de la red convencional.

Cómo funciona la energía solar

El secretario de Energía, Alfredo Pedrali, explicó que el programa está orientado a familias que decidieron permanecer en sus comunidades y continuar allí con sus actividades ganaderas y productivas. “El Paraje La Laguna está en el interior profundo del departamento Rosario Vera Peñaloza, pero hay vecinos que viven acá y quieren seguir viviendo en el interior haciendo su actividad ganadera y productiva, y nunca tuvieron luz eléctrica”, señaló.

La intervención alcanzó viviendas y también contempla a la escuela de la comunidad. Según detalló Pedrali, cada sistema instalado está compuesto por cinco paneles solares, un inversor híbrido y dos baterías de litio.

El funcionario también remarcó la importancia de explicar a las familias cómo utilizar el equipamiento y cuáles son los consumos adecuados para garantizar su funcionamiento.

“Es un producto caro, pero que da una solución: que una casa en el campo tenga las mismas comodidades que una en la ciudad”, expresó. Entre las principales necesidades detectadas durante el relevamiento apareció la conservación de alimentos. La disponibilidad de energía permite además mantener medicamentos en condiciones adecuadas y contar con conectividad.

Antes de avanzar con las instalaciones, se realizó un estudio para conocer las necesidades de las familias y su permanencia en el lugar. Pedrali explicó que, en estos casos, los sistemas solares representan una alternativa de menor costo frente a la posibilidad de extender la red eléctrica convencional hasta cada vivienda.

Paneles, baterías y conectividad

El integrante de la Dirección General de Energías Renovables de la Secretaría de Energía, Nahuel Carrizo, explicó el funcionamiento del equipamiento. Los paneles captan la radiación solar y el inversor transforma esa energía para abastecer luces y electrodomésticos.

Las baterías permiten almacenar la energía generada y funcionan como respaldo cuando la producción solar no alcanza. Además, el sistema cuenta con un mecanismo que posibilita monitorear las baterías a distancia.

De esta manera, la instalación de los equipos busca resolver necesidades cotidianas de las familias de La Laguna y, al mismo tiempo, facilitar el acceso a servicios que hasta ahora estaban limitados por la falta de electricidad.

La llegada de la electricidad

La intendenta Laura Carrizo valoró el trabajo realizado por los equipos encargados de las instalaciones y destacó las condiciones en las que se llevaron adelante las tareas. “Es digno de resaltar la tarea del equipo: bajo la nieve y el frío de julio dieron todo por cada familia”, manifestó a medios locales.

Roberto Gez, uno de los vecinos que recibió el sistema, explicó cómo cambió la vida cotidiana de su familia a partir de la llegada de la electricidad. “Cambió mucho porque ya podemos conservar los alimentos, los remedios o tomar agua fresca. Antes teníamos una hielera para conservar los alimentos, pero en verano era crítico”, relató.

La falta de conectividad también había sido una dificultad para los habitantes de la comunidad. “Para comunicarnos teníamos que subirnos a una loma para tener señal”, recordó Gez.