Rusia condena el ataque israelí a Qatar como una "violación flagrante" de la Carta de la ONU

FOTO DE ARCHIVO. Se eleva el humo tras escucharse varias explosiones en Doha, Qatar

Rusia condenó el miércoles el ataque israelí contra miembros de Hamás en Doha, capital de Qatar, e instó a todas las partes a abstenerse de llevar a cabo acciones que puedan agravar aún más el conflicto palestino-israelí.

"Rusia considera este incidente una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, una usurpación de la soberanía y la integridad territorial de un Estado independiente, y un paso que conduce a una mayor escalada y desestabilización de la situación en Oriente Próximo", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado.

"Tales métodos de combatir a quienes Israel considera sus enemigos y oponentes merecen la más severa condena", añadió.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba "muy descontento con cada aspecto" del ataque israelí y que daría una comunicado completo sobre el tema el miércoles.

"El ataque con cohetes contra Qatar (...) no puede percibirse más que como una acción destinada a socavar los esfuerzos internacionales para encontrar soluciones pacíficas", dijo Rusia.

Con información de Reuters