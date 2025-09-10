Rusia condena el ataque israelí a Qatar como una "violación flagrante" de la Carta de la ONU

Rusia condenó el miércoles el ataque israelí contra miembros de Hamás en Doha, capital de Qatar, e instó a todas las partes a abstenerse de llevar a cabo acciones que puedan agravar aún más el conflicto palestino-israelí.
"Rusia considera este incidente una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, una usurpación de la soberanía y la integridad territorial de un Estado independiente, y un paso que conduce a una mayor escalada y desestabilización de la situación en Oriente Próximo", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado.
"Tales métodos de combatir a quienes Israel considera sus enemigos y oponentes merecen la más severa condena", añadió.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba "muy descontento con cada aspecto" del ataque israelí y que daría una comunicado completo sobre el tema el miércoles.
"El ataque con cohetes contra Qatar (...) no puede percibirse más que como una acción destinada a socavar los esfuerzos internacionales para encontrar soluciones pacíficas", dijo Rusia.
Con información de Reuters