Pruebas Aprender 2025: Formosa superó el promedio nacional en Lengua y Matemática con equidad educativa

Formosa superó el promedio nacional en Lengua y Matemática en las pruebas Aprender Primaria 2025, con diferencias de 0,1 y 2,3 puntos porcentuales, respectivamente. Además, entre 2013 y 2025 mejoró 25,5 puntos en Lengua y 13,3 en Matemática. En materia de equidad, la provincia registra la menor brecha socioeconómica del país en Matemática en el nivel primario, con 4,6 puntos porcentuales, y la segunda menor en Lengua, con 12,1 puntos. Los resultados fueron destacados por Argentinos por la Educación, organización especializada en el análisis de indicadores educativos.

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Los datos también muestran avances en el nivel secundario. Entre 2013 y 2024, Formosa mejoró 15,4 puntos porcentuales en Lengua, frente a un crecimiento de 6,3 puntos en el promedio nacional. En Matemática, si bien registró una caída de 4,4 puntos en ese período, el retroceso fue menor al nacional, que alcanzó los 17,7 puntos porcentuales.

Los indicadores ubican a la provincia entre las jurisdicciones con mejores desempeños en primaria y con una evolución favorable en secundaria. También reflejan diferencias reducidas entre los aprendizajes de estudiantes de distintos niveles socioeconómicos y entre quienes concurren a escuelas urbanas y rurales.

Formosa superó el promedio nacional en primaria

Los resultados de Aprender Primaria 2025 mostraron que Formosa obtuvo desempeños superiores al promedio nacional en ambas áreas evaluadas. En Lengua, la provincia superó la media del país por 0,1 puntos porcentuales, mientras que en Matemática la diferencia favorable fue de 2,3 puntos.

Al observar la evolución histórica entre 2013 y 2025, los indicadores reflejaron un crecimiento de 25,5 puntos porcentuales en Lengua y de 13,3 puntos porcentuales en Matemática. En esta última disciplina, Formosa alcanzó el cuarto puesto a nivel nacional.

El análisis de estos resultados también contempla las condiciones en las que se desarrolló la trayectoria escolar de los estudiantes evaluados. Quienes participaron de Aprender 2025 comenzaron su alfabetización en 2020, durante la pandemia de coronavirus, un período que modificó las condiciones habituales de enseñanza y aprendizaje.

En ese sentido, los datos fueron presentados como el resultado de procesos acumulativos y políticas educativas sostenidas en el tiempo, más que como consecuencia de intervenciones aisladas. La continuidad de las acciones desde los primeros años de escolaridad constituye uno de los elementos señalados para explicar la evolución de los desempeños.

Avances en secundaria y desafíos en Matemática

En el nivel secundario, los porcentajes de desempeño en Lengua y Matemática se mantienen por debajo de los registrados en primaria. Sin embargo, la evolución de los indicadores entre 2013 y 2024 mostró resultados más favorables que los observados en el promedio nacional.

En Lengua, Formosa registró una mejora de 15,4 puntos porcentuales a lo largo de ese período, mientras que el avance a nivel nacional fue de 6,3 puntos. La diferencia refleja una evolución positiva de los aprendizajes en esta área durante los seis operativos considerados en la serie histórica.

En Matemática, en cambio, los resultados presentan mayores dificultades, en línea con una problemática estructural que también afecta al sistema educativo nacional e internacional. Entre 2022 y 2024, la provincia consiguió una mejora de 0,5 puntos porcentuales.

Al considerar el período más amplio, entre 2013 y 2024, Formosa registró una retracción de 4,4 puntos porcentuales. Si bien el indicador refleja una dificultad que todavía debe abordarse, la caída fue considerablemente menor que la registrada en el promedio nacional, donde alcanzó los 17,7 puntos porcentuales.

Estos datos permiten observar que, aunque Matemática continúa siendo uno de los principales desafíos para la educación secundaria, la provincia logró contener el retroceso en comparación con la tendencia general del país.

Menores brechas socioeconómicas en los aprendizajes

Otro de los aspectos destacados del informe está relacionado con la equidad educativa. La brecha de desempeño mide las diferencias en los resultados de aprendizaje según el nivel socioeconómico de los estudiantes. Cuanto menor es esa distancia, mayor es la equidad en las oportunidades educativas.

En el nivel primario, Formosa registra la menor brecha socioeconómica del país en Matemática, con una diferencia de 4,6 puntos porcentuales. En Lengua ocupa el segundo lugar entre las jurisdicciones con menor desigualdad, con 12,1 puntos porcentuales.

La tendencia también se observa en la escuela secundaria, donde la provincia se ubica en el segundo puesto nacional con menores brechas socioeconómicas en ambas materias.

Los indicadores reflejan que las diferencias de aprendizaje asociadas a las condiciones económicas de las familias tienen un impacto relativamente menor en Formosa que en otras jurisdicciones. A esto se suma la situación de las escuelas rurales, cuyos resultados presentan diferencias reducidas respecto de los establecimientos urbanos.

La reducción de esas distancias es vinculada con políticas de acompañamiento integral de las trayectorias escolares, orientadas a garantizar oportunidades de aprendizaje más allá del lugar de residencia o de la situación socioeconómica de cada estudiante.