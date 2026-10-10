La Provincia invirtió más de $100 millones en equipamiento para comedores escolares de La Plata

El Gobierno bonaerense entregó electrodomésticos, vajilla y utensilios a 32 escuelas y jardines de infantes para fortalecer el Servicio Alimentario Escolar (SAE). En la provincia, más de 8.000 establecimientos ya recibieron equipamiento a través de esta política.

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El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires entregó equipamiento para cocinas y comedores de 32 establecimientos educativos de La Plata, con una inversión superior a los $100 millones. La medida forma parte de las acciones destinadas a fortalecer el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y mejorar las condiciones de preparación y distribución de alimentos para los estudiantes.

La entrega se realizó el viernes 9 de octubre en el Jardín de Infantes N° 917 y contempló la distribución de cocinas, balanzas, termotanques, procesadoras, anafes, hornos pizzeros, batidoras, licuadoras, heladeras y freezers. También se incorporaron vajilla y utensilios para el funcionamiento cotidiano de los comedores.

La actividad contó con la participación de la directora de Nutrición y Calidad de los Alimentos del Ministerio, Lucía Cacciutto; el intendente de La Plata, Julio Alak; y la subsecretaria de Educación bonaerense, Claudia Bracchi. También estuvieron presentes funcionarias municipales y el presidente del Consejo Escolar, Iván Maidana.

Cacciutto destacó que la entrega de equipamiento forma parte de una estrategia integral para mejorar la calidad nutricional del programa. Según explicó, contar con los elementos necesarios permite que las escuelas puedan preparar los menús previstos.

Además, señaló que el SAE incluye el acompañamiento de equipos de nutricionistas y capacitaciones destinadas a los auxiliares de cocina, quienes elaboran diariamente las comidas en los establecimientos educativos. De acuerdo con la funcionaria, el conjunto de estas acciones contribuye a mejorar la alimentación de los 2,5 millones de chicos y chicas alcanzados por el programa en toda la provincia.

Más de 160 comedores equipados en La Plata

Con esta iniciativa, más de 160 cocinas y comedores escolares de La Plata que brindan el Servicio Alimentario Escolar ya recibieron equipamiento. En el distrito, el programa garantiza la cobertura de desayuno y merienda para 90.365 estudiantes.

Durante la actividad, el intendente Julio Alak destacó la inversión provincial y planteó la necesidad de sostener el compromiso con la educación pública y las condiciones de los establecimientos escolares.

“Si queremos ser un país mejor, en materia de educación tenemos que redoblar el compromiso para garantizar mejores condiciones para los chicos y toda la comunidad educativa”, expresó. Los insumos entregados alcanzaron a escuelas primarias, secundarias, de educación especial y agrarias, además de jardines de infantes y maternales de la capital bonaerense.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, más de 8.000 establecimientos educativos de toda la provincia ya fueron equipados mediante esta línea de trabajo. La inversión acumulada asciende a $10.094 millones.

La política apunta a fortalecer la infraestructura de las cocinas y los comedores escolares, mediante la incorporación de herramientas y electrodomésticos que permitan mejorar las condiciones de elaboración y servicio de los alimentos.

El programa se desarrolla bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, encabezado por Andrés Larroque, y forma parte de las acciones impulsadas por la gestión del gobernador Axel Kicillof para sostener y mejorar el Servicio Alimentario Escolar en los establecimientos educativos bonaerenses.