La provincia inauguró un nuevo Centro de Salud que brindará atención médica a más de 500 personas en el interior riojano

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció la inauguración del nuevo Centro de Salud de Los Palacios, un establecimiento que permitirá brindar atención médica a más de 500 personas de la localidad y sus alrededores. El mandatario remarcó el rol de la salud pública como una herramienta para garantizar el acceso a todos los riojanos.

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"Un día de alegría para toda la comunidad de Los Palacios. Inauguramos el nuevo Centro de Salud del pueblo que brindará atención médica a más de 500 personas de Los Palacios y alrededores, un espacio que significa más atención, más cercanía y más oportunidades para cuidar a nuestras familias", expresó el mandatario en sus redes sociales.

Allí también destacó el impacto de la nueva infraestructura sanitaria para la comunidad y señaló que se trata de un espacio pensado para acercar la atención médica a las familias de la zona.

"Creemos que la salud pública debe llegar a cada rincón de la provincia. Debe garantizarse el derecho de todos y todas al acceso a una salud pública, gratuita y de calidad, y trabajamos todos los días para hacer efectivo ese derecho fundamental", sostuvo Quintela.

Una obra que mejora la calidad de vida

La inauguración del establecimiento representa una ampliación de la infraestructura sanitaria disponible para los habitantes de Los Palacios y de las localidades cercanas, con el objetivo de facilitar el acceso a la atención sin necesidad de trasladarse a otros centros de mayor distancia.

Quintela felicitó al personal que estará a cargo de la atención en el nuevo espacio y destacó la importancia del acompañamiento de la comunidad. "Felicidades a todo el equipo de salud que prestará servicios en este lugar y a toda la comunidad. Celebramos juntos este gran paso", concluyó el mandatario.

Más obras en la provincia

Pero las obras públicas e inversión estatal se extienden a lo largo de la provincia. A finales de agosto, Quintela había anunciado un conjunto de obras públicas en Villa Unión. "Seguimos trabajando juntos. Repasamos los proyectos de infraestructura que muy pronto estarán al servicio de las vecinas y vecinos en un nuevo aniversario de Villa Unión", aseguró durante su anuncio el gobernador riojano.

Además, remarcó que entre las inauguraciones más esperadas se habilitaría "el nuevo albergue deportivo para fortalecer el encuentro de los jóvenes", donde se pondrá en valor el histórico edificio del ex Correo Argentino para transformarlo en un centro cultural abierto a la comunidad, además de inaugurar el Centro de Salud de Los Palacios, que garantizará "más y mejor atención primaria de salud para la zona".

"Entendemos la gestión pública desde la cercanía y el compromiso: estar presentes donde hace falta, escuchar y concretar las respuestas que cada riojana y riojano necesita", concluyó.