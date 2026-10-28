Bajo el programa SAE, Axel Kicillof invirtió más de $23 millones en equipamiento para cocinas y comedores

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires entregó equipamiento para las cocinas y los comedores de 41 escuelas de General Villegas, con una inversión de $23.204.759 destinada a fortalecer el Servicio Alimentario Escolar (SAE).

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La iniciativa forma parte de las políticas que lleva adelante la gestión del gobernador Axel Kicillof a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, encabezado por Andrés Larroque.

La entrega incluyó cocinas, balanzas, un termotanque, procesadoras, anafes, batidoras, licuadoras, mixer, una mesada, heladeras, vajilla y utensilios. Estos elementos están destinados a acompañar el funcionamiento cotidiano de los comedores escolares y mejorar las condiciones de preparación de los alimentos.

La actividad estuvo encabezada por el coordinador regional de la cartera, Gabriel Deiure, junto al intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, integrantes del Consejo Escolar y representantes de las comunidades educativas.

El Servicio Alimentario Escolar alcanza a 2,5 millones de estudiantes

En General Villegas, 6.501 estudiantes acceden al Servicio Alimentario Escolar, mientras que en el conjunto de la provincia de Buenos Aires la cobertura supera los 2,5 millones de alumnos. A escala provincial, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad informó que ya se entregó equipamiento a más de 8.000 establecimientos educativos, con una inversión acumulada de $10.479 millones.

Las acciones se desarrollan en articulación con los gobiernos locales y los consejos escolares para acompañar las necesidades de las instituciones. El fortalecimiento del SAE contempla tanto la incorporación de elementos para las cocinas como la capacitación del personal encargado de elaborar y servir las comidas, con el objetivo de mejorar las condiciones de prestación del servicio.

Capacitación y asesoramiento nutricional en las escuelas

Entre las iniciativas complementarias se encuentra el Curso de Gestión y Abordaje Integral del Servicio Alimentario Escolar, mediante el cual el Ministerio brinda herramientas a los auxiliares para la manipulación segura de alimentos y la preparación de comidas. La formación incluye la entrega del carnet oficial.

Además, a través del proyecto Nutricionistas en Territorio, profesionales especializados trabajan en las 25 regiones educativas para acompañar la implementación del servicio en los distintos distritos. Sus tareas incluyen visitas a establecimientos, asesoramiento técnico y recomendaciones para mejorar los menús y adaptarlos a las necesidades de las comunidades educativas.

De esta manera, la Provincia combina la entrega de equipamiento, la capacitación del personal y el acompañamiento nutricional para fortalecer los comedores escolares y sostener la prestación del Servicio Alimentario Escolar en los establecimientos bonaerenses.