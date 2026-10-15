Kicillof apuntó contra Milei por el recorte en Educación: “¡Sos un idiota!”

El gobernador Axel Kicillof se hizo presente en la 5° Marcha Universitaria Federal este jueves y, en declaraciones a Futurock apuntó contra el desfinanciamiento que hace Javier Milei a la educación pública: “¡Sos un idiota!”, acusó. El mandatario llegó a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo y allí brindó una entrevista radial. Se refirió a lo que ocurre en el mundo y dijo que “lo que se discute hoy, en esta plaza, es de las cosas más importantes de este mundo en reconfiguración”.

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Explicó que las principales potencias están siendo “proteccionistas”, mientras que en Argentina se pierde esa oportunidad. “Nadie permitiría destruir las capacidades tecnológicas, tenemos una Universidad con trayectoria, tenemos premios nobeles… el mundo está discutiendo dónde se produce la Inteligencia Artificial, qué hacemos con ella, y nosotros acá destruimos la Universidad Pública”, afirmó en relación a Milei: “¡Sos un idiota! es de idiota lo que está haciendo”, cerró.

La marcha se realiza, entre otros aspectos, por el brutal ajuste en los salarios de los y las docentes. Un relevamiento de la seccional porteña del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) reveló que un profesor adjunto con 42 horas frente al curso cobra apenas $ 630.000 mensuales, una cifra que representa apenas una cuarta parte de los gastos estimados para que una persona sola pueda sostener una vida digna. En tanto, un docente universitario privado con cargo adjunto y una carga de 21 horas frente al curso cobra $ 315.000 mensuales.

En ambos casos, el ingreso queda muy por debajo de los $ 2.469.306 que, según la Canasta Básica Total Ampliada (CBTA) elaborada por el sindicato para octubre, necesita una persona sola para cubrir sus gastos mensuales.

Con esos valores, un profesor que trabaja 21 horas requiere otros $ 2.154.306 para alcanzar el monto estimado. En el caso de quien tiene una carga de 42 horas, el faltante llega a $1.839.306.

El documento señala una diferencia entre las condiciones de remuneración de las universidades privadas y las públicas: en el sector privado, los docentes cobran únicamente las horas que permanecen frente a los alumnos. Esa modalidad limita los ingresos incluso cuando la carga horaria es elevada.

Los detalles de la marcha

Bajo la consigna "por la educación, la soberanía y la democracia", estudiantes, trabajadores docentes y no docentes, rectores, organizaciones gremiales y dirigentes de la oposición se movilizan en diferentes columnas mientras que las inmediaciones del Congreso fueron valladas. La Cámara de Diputados tiene convocada una sesión especial a partir de las 14 horas, con el tratamiento del DNU 70/2023 entre los temas centrales.

La oposición impulsa el rechazo del megadecreto, pero primero deberá reunir los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum y habilitar la sesión en medio de una jornada de protestas sociales como la quinta Marcha Federal Universitaria. En las calles, en tanto, hay una masiva movilización que incluyr a estudiantes, docentes, no docentes y distintos gremios.