Programa Remediar: Nación redujo a seis los medicamentos y La Rioja alerta por el impacto en la salud

El Gobierno de La Rioja advirtió sobre las graves consecuencias vinculadas a la decisión del gobierno de Javier Milei de modificar el Programa Remediar y limitar la provisión de medicamentos a seis fármacos destinados al tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Sostienen que la medida representa un cambio sustancial en una política sanitaria que durante más de 24 años garantizó el acceso gratuito a medicamentos esenciales.

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“Estamos frente a un retroceso importante para la salud pública. Remediar fue una herramienta fundamental, especialmente para las personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud", sostuvo el ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara, a medios locales.

Según explicó Vergara, La Rioja solo recibe tres de los seis medicamentos, lo que deja sin cobertura a numerosos tratamientos que son indispensables para la atención cotidiana de la población riojana.

“No estamos hablando solamente de números o de una modificación administrativa. Estamos hablando de personas que necesitan sus medicamentos para sostener un tratamiento, controlar una enfermedad y evitar complicaciones. Cuando se reduce la provisión de medicamentos esenciales, las consecuencias recaen directamente sobre quienes tienen menos recursos para afrontar esos gastos”, expresó el ministro.

La Rioja asume el costo del recorte

El escenario que atraviesa la salud pública por los recortes de Nación ya tuvo una alerta por parte del gobierno provincial. En abril la gestión local advirtió sobre la constante contracción del vademécum distribuido por le gobierno nacional. La previsión pasó de incluir más de 80 remedios esenciales a reducirse de forma escalonada a 56, 16 y, finalmente, a una nómina mínima de apenas seis drogas destinadas a la salud cardiovascular: aspirina, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.

Con este cambio de esquema, Nación dejó de garantizar la provisión de insumos para el tratamiento de patologías respiratorias, infecciosas y endocrinológicas. Tratamientos habituales a base de amoxicilina, salbutamol, metformina, levotiroxina, anticonceptivos, fluconazol y loratadina salieron de la cobertura directa del Estado nacional, trasladando de lleno la carga financiera a los arcas provinciales para sostener la gratuidad de la atención.

“La Nación está trasladando responsabilidades a las provincias sin garantizar los recursos necesarios para sostener la cobertura. En La Rioja tenemos el compromiso de cuidar la salud de nuestra población, pero es fundamental que exista una política sanitaria federal en la que cada nivel del Estado asuma las responsabilidades que le corresponden”, afirmó Vergara.