Presupuesto 2026: la diputada Parola apuntó contra el proyecto de LLA por la ausencia de obras para Formosa

La diputada nacional por Formosa, María Graciela Parola, cuestionó el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 y advirtió que no contempla ninguna obra para la provincia, más allá de menciones generales de la Dirección Nacional de Vialidad vinculadas a tareas de mantenimiento habitual que se repiten en cada ejercicio presupuestario. En ese marco, también se refirió al posicionamiento de la oposición formoseña, expresó su preocupación por la reforma laboral impulsada a nivel nacional y destacó la figura del gobernador Gildo Insfrán.

Al referirse al artículo 11 del proyecto, explicó que allí se detallan las obras públicas en ejecución, como pavimentación de rutas y acueductos, que se extienden por más de un ejercicio financiero y, por ese motivo, se agrupan en un apartado especial del Presupuesto. Sin embargo, lamentó que en la planilla correspondiente a ese artículo no figure “absolutamente ninguna obra para Formosa”.

En relación al tratamiento legislativo, sostuvo que el rechazo al capítulo 11 en la Cámara de Diputados se produjo luego de que La Libertad Avanza incorporara modificaciones de manera intempestiva y con intencionalidad política durante el debate. En ese sentido, valoró la gestión conjunta de los gobernadores, a quienes atribuyó la defensa de los intereses populares, y precisó que el rechazo fue acompañado por la totalidad de los diputados del bloque de Unión por la Patria.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Parola remarcó: “Nosotros votamos en contra de eso y porque, además, nuestra propuesta era incluir todas las obras que habían quedado paralizadas desde el 2023; que sí tenía el Presupuesto que nosotros habíamos aprobado”.

El proyecto de Presupuesto Nacional 2026, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, ingresó ahora en una nueva etapa legislativa y será debatido el próximo 26 de diciembre en el Senado, en el marco del período de sesiones extraordinarias del Congreso, en un escenario marcado por la tensión entre el oficialismo y los bloques opositores.

La responsabilidad de los diputados de cuidar la provincia

Consultada por la actuación de los diputados nacionales de la oposición, Gerardo González y Atilio Basualdo, Parola fue crítica y señaló: “Basualdo entró como candidato de LLA, sin embargo, entiendo que va a priorizar su interés personal que es lograr ubicarse dentro de ese espacio en contra de los derechos de los formoseños y formoseñas”.

En relación a González, agregó: “Ahora tiene un bloque aparte y haber estado ausente en una sesión tan importante, salvo que exista una justificación, no es válido, cuando lo ideal hubiese sido estar en el recinto y dar la cara para defender los intereses de la provincia de Formosa”, consideró la diputada formoseña.

Preocupación por la reforma laboral

Parola se refirió a la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en Plaza de Mayo y aseguró que fue acompañada por su espacio político. Además, destacó la masiva participación popular al señalar que hubo “cuadras y cuadras de argentinos y argentinas movilizadas en defensa de los derechos de los trabajadores que vienen de la época de Juan Domingo Perón”. En la provincia de Formosa, la convocatoria tuvo su réplica en la Plaza San Martín.

En ese sentido, la formoseña aclaró que si bien reconoce la necesidad de discutir cambios, sostuvo que ese proceso debe darse con la participación de los trabajadores. En ese sentido, remarcó que desde Unión por la Patria se viene trabajando junto a los representantes sindicales que integran el bloque, y recordó que se mantuvieron reuniones con dirigentes de la CGT y la CTA con el objetivo de avanzar en la elaboración de un proyecto propio. “Si bien no se niega que sea necesaria una reforma laboral, de hecho, desde la Unión por la Patria se trabaja justamente con todo el grupo de representantes de los trabajadores que hay dentro del bloque”, aseveró.

En esa línea, Parola subrayó que su espacio político sostiene “las banderas del federalismo” y anticipó que el rol que asumirán será el de una oposición con capacidad de propuesta y con una alternativa concreta para la ciudadanía. Asimismo, remarcó que el objetivo central es “recuperar el Gobierno nacional en el 2027, de la mano de dirigentes de la talla del gobernador Gildo Insfrán”.

Finalmente, consideró que Insfrán es hoy la figura “más importante” dentro del peronismo y concluyó: “Hay peronismo para rato, porque desde el norte está la fuerza y por eso tenemos que escucharlo y aprender de lo que nos enseña en cada uno de sus discursos”.