Potenciar el desarrollo: YPF centraliza 6.500 cámaras y usa inteligencia artificial para reforzar su seguridad

YPF dio un salto tecnológico en la gestión de la seguridad al integrar más de 6.500 cámaras distribuidas en instalaciones críticas de todo el país dentro de una única plataforma corporativa de videovigilancia. El sistema funciona desde la nueva Sala RTIC Security, ubicada en la Torre YPF de Buenos Aires, y permite procesar información en tiempo real para detectar posibles incidentes.

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La red incluye distintos tipos de dispositivos, entre ellos cámaras térmicas, capaces de detectar variaciones de temperatura y reforzar el monitoreo en determinadas situaciones y condiciones de visibilidad.

La magnitud de la red hace que el monitoreo tradicional resulte insuficiente. Por eso, la compañía incorporó herramientas de videoanalítica e inteligencia artificial capaces de procesar las imágenes y detectar automáticamente novedades o situaciones que puedan representar un riesgo.

"La importancia de la sala es el cuidado de las personas en la operación YPF", resaltó a El Destape el gerente de la Sala RTIC Security, Martín Bianchi, y destacó que se cubrieron “todas las operaciones de la empresa”.

Miles de cámaras, una única plataforma

El objetivo no es solamente observar lo que ocurre en las instalaciones, sino transformar la enorme cantidad de información generada por las cámaras en datos útiles para la toma de decisiones. Las más de 6.500 cámaras se encuentran distribuidas en diferentes instalaciones de YPF a lo largo del territorio nacional.

Entre ellas hay cámaras convencionales y cámaras térmicas, que amplían las posibilidades de detección y permiten obtener información en contextos donde la imagen tradicional puede resultar insuficiente.

La integración en una única plataforma permite centralizar la información proveniente de esos dispositivos y disponer de una visión general de lo que sucede en activos estratégicos de la compañía. El sistema facilita además la trazabilidad de los incidentes, ya que permite reunir información y analizar los acontecimientos desde un mismo centro de operaciones.

Esta centralización constituye uno de los principales cambios introducidos por la Sala RTIC Security: en lugar de administrar sistemas de vigilancia aislados, la compañía cuenta con una infraestructura capaz de reunir información de diferentes puntos del país.

El papel de la inteligencia artificial

El volumen de imágenes generado por miles de cámaras vuelve imposible depender exclusivamente de la observación humana permanente. La respuesta de YPF es incorporar inteligencia artificial y videoanalítica para procesar automáticamente la información. Estas herramientas permiten detectar situaciones determinadas en tiempo real y generar alertas para los operadores de la Sala RTIC Security.

La tecnología funciona así como una primera capa de análisis. En lugar de que los operadores tengan que observar simultáneamente miles de transmisiones, el sistema identifica acontecimientos que pueden requerir atención y permite focalizar los recursos humanos en aquellos eventos relevantes. Esto mejora la capacidad de respuesta y permite aprovechar de manera más eficiente la información disponible.

Del monitoreo a la gestión de incidentes

La integración de las cámaras no solamente amplía la capacidad de vigilancia. También permite avanzar hacia un modelo en el que los datos obtenidos son utilizados para analizar, gestionar y responder ante incidentes.

Bianchi subrayó: “Se utiliza la última tecnología que hay en el mercado. Las cámaras que están integradas en un solo sistema poseen algo llamado Inteligencia en Borde”, un sistema que permite que parte del análisis se realice directamente desde el dispositivo y detecte, por ejemplo, la presencia de personas o vehículos.

A esa infraestructura se suma además un sistema de 11 drones operativos, cinco de ellos con capacidad de despliegue autónomo desde estaciones fijas ubicadas en activos prioritarios. Algunos de estos equipos cuentan con cámaras térmicas, lo que permite complementar el monitoreo terrestre con imágenes aéreas y ampliar la capacidad de detección.

Las operaciones aéreas son gestionadas de forma remota desde la Sala RTIC Security por pilotos certificados, lo que permite incorporar la información obtenida por los drones al mismo esquema centralizado de monitoreo y respuesta.

La Sala RTIC Security opera durante las 24 horas y cuenta con 19 puestos operativos simultáneos. Desde allí se monitorean más de 520 activos de YPF, entre refinerías, terminales, estaciones de servicio y otras instalaciones estratégicas. La información proveniente de las cámaras y los drones se convierte así en uno de los principales recursos para la gestión de la seguridad corporativa.

Una red que acompaña la escala de YPF

La incorporación de esta plataforma representa un avance significativo para una compañía que posee instalaciones distribuidas a lo largo de todo el país. La posibilidad de centralizar más de 6.500 cámaras en una única plataforma, sumar cámaras térmicas y drones, procesar imágenes mediante inteligencia artificial y coordinar las respuestas desde un centro especializado permite a YPF contar con una estructura de seguridad acorde con la escala de sus operaciones.

La Sala RTIC Security convierte así una enorme red de cámaras y dispositivos de monitoreo en un sistema integrado de información, vigilancia y respuesta, con tecnología orientada a detectar antes, analizar mejor y responder más rápido.