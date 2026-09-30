Potencial minero y sustentabilidad: La Rioja avanza con la exploración de cobre y oro en Peñas Negras

El proyecto Peñas Negras, ubicado en el departamento General Lamadrid, avanza hacia una nueva etapa de exploración de cobre y oro en La Rioja. La empresa canadiense Sendero Resources reconstruyó y unificó la información de décadas de trabajos previos y, a partir de una nueva metodología de análisis, identificó mineralización desde sectores cercanos a la superficie hasta más de 350 metros de profundidad.

{{{htmlAmp}}}

La revisión incluyó 77 pozos de perforación y 6.433 muestras de ensayo obtenidas durante distintas campañas realizadas por anteriores operadores. Sendero aplicó de manera uniforme el indicador de cobre equivalente (CuEq) para reinterpretar los datos y obtener una lectura integrada de la mineralización presente en el proyecto.

Según explicó la compañía, el nuevo análisis permitirá definir con mayor precisión los sectores que serán investigados durante la próxima campaña de perforaciones. El resultado más destacado corresponde al pozo histórico PNDH-06, donde se identificó un intervalo de 24 metros con una ley promedio de 1,53% de cobre equivalente.

Una nueva lectura de décadas de exploración

La utilización del cobre equivalente busca expresar en una única medida la contribución de los distintos metales presentes en las muestras. En el caso de Peñas Negras, la empresa señaló que adoptó esta metodología porque el cobre presenta una distribución más amplia y consistente dentro del proyecto que la observada históricamente para el oro equivalente.

El CEO interino de Sendero, Jeremy Gillis, sostuvo que "por primera vez, tenemos una representación coherente y a nivel de proyecto de la perforación histórica en Peñas Negras, lo que refuerza por qué estamos tan entusiasmados con este proyecto".

El ejecutivo agregó que “la mineralización comienza cerca de la superficie y se extiende hasta más de 350 metros de profundidad, donde destacamos 24 metros con una ley de CuEq del 1,53% en PNDH-06”.

El dato corresponde a la reinterpretación de perforaciones existentes y no implica una declaración de nuevas reservas o recursos minerales. La próxima etapa deberá determinar mediante nuevos trabajos de campo y perforación la continuidad y características de los objetivos identificados.

Peñas Negras y el potencial del Distrito Vicuña

El proyecto se encuentra dentro del denominado Distrito Vicuña, una franja de la Cordillera de los Andes que reúne proyectos de cobre y oro en el límite entre La Rioja y San Juan. Peñas Negras está ubicado, según la información de la empresa, a unos 15 kilómetros de Josemaría, 21 kilómetros de Lunahuasi y 28 kilómetros de Filo del Sol.

Durante 2026, Sendero realizó además una campaña de reconocimiento que incluyó tres perforaciones por un total de 396,3 metros y 453 muestras de roca. Esos trabajos identificaron mineralización de oro y plata cercana a la superficie y nuevas anomalías geoquímicas hacia el norte y noroeste del área explorada.

La próxima campaña buscará profundizar el conocimiento del corredor estructural Mogotes y avanzar sobre nuevos objetivos detectados mediante estudios geoquímicos. Entre las áreas previstas aparecen La Peña, Tamberías, La Ollita y Cerro Verde Sur.

La compañía informó que todavía existen aproximadamente tres kilómetros del corredor Mogotes sin perforar y que los nuevos objetivos geoquímicos podrían extender el sistema mineralizado potencial hasta unos nueve kilómetros. Se trata, sin embargo, de objetivos de exploración que deberán ser comprobados mediante nuevas perforaciones.

La exploración dentro de la estrategia minera riojana

El avance de Peñas Negras se inscribe en la estrategia minera de largo plazo de La Rioja. El Plan Quinquenal para el Desarrollo Minero 2026-2030 incluye al proyecto entre las iniciativas vinculadas con cobre sobre las que se pone el foco de inversión.

En ese mapa también aparecen otros proyectos de cobre como Cerro Delta, Caballos, Nivaldo y el Distrito Bermejo, además de iniciativas relacionadas con litio, grafito y otros minerales.

La documentación provincial sobre desarrollo de proveedores mineros también había identificado a Peñas Negras como uno de los proyectos activos de la provincia. En el relevamiento de 2025 figuraba en etapa de exploración inicial, con una superficie consignada de 12.454 hectáreas y actividad asociada a Sendero Resources.

El proyecto no aparece como una iniciativa nueva, sino como una exploración que ingresa en una nueva fase a partir de la reinterpretación de información acumulada durante años. El próximo paso será avanzar con perforaciones que permitan comprobar en terreno los objetivos detectados y determinar hasta dónde llega el potencial de cobre y oro identificado en esta zona de La Rioja.