Elección 2025: desde La Rioja criticaron el ajuste de Milei por el abandono estatal en políticas de contención social

El candidato y actual diputado provincial en la capital riojana Federales Defendemos La Rioja, Juan Carlos Santander, se pronunció contra las políticas del Gobierno nacional. Desde la Legislatura provincial advirtió que las medidas económicas implementadas en los últimos meses impactaron negativamente en los sectores más vulnerables.

En ese marco, Santander cuestionó con dureza el ajuste aplicado por el Ejecutivo nacional y apuntó particularmente contra el recorte en políticas sociales. Señaló que medidas como la eliminación de fondos para comedores comunitarios, la falta de asistencia alimentaria y la ausencia de programas de contención para las familias más vulnerables tuvieron un fuerte impacto en las provincias del interior.

“Son una muestra clara de la insensibilidad de un gobierno que ha perdido el rumbo social”, sostuvo el legislador durante la sesión en el recinto provincial. Además, advirtió que las consecuencias de estas decisiones “se sienten con más fuerza en las provincias del norte y del interior profundo, donde el Estado nacional prácticamente ha desaparecido”.

De cara a las elecciones concurrentes, previstas para el próximo 26 de octubre, el diputado Juan Carlos Santander buscará renovar su banca en la Legislatura por el departamento Capital. En ese contexto, reafirmó su compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad y con la defensa del rol del Estado en áreas sensibles como salud, educación y desarrollo social.

“Venimos trabajando junto a distintos sectores de la población, especialmente en salud y en los barrios, donde más se siente el abandono del Estado nacional”, expresó Santander, al destacar su presencia territorial y el acompañamiento a las familias afectadas por el ajuste.

Mientras que, en el plano nacional, y de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el referente riojano hizo un llamado a fortalecer el espacio justicialista. Santander convocó a “apoyar a los Federales”, la lista que encabezan Gabriela Pedrali y Ricardo “Riki” Herrera, quienes buscarán renovar sus bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Según sostuvo, es fundamental “garantizar una representación firme en el Congreso para frenar el ajuste y defender los intereses de las provincias”.

Federales Defendamos La Rioja

El Frente Federales Defendamos La Rioja, integrado por siete partidos provinciales, confirmó a Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera como sus candidatos para la renovación de bancas en el Congreso el próximo 26 de octubre. Ambos representantes del espacio y de la gestión del gobernador destacaron la necesidad de frenar las políticas del Gobierno Nacional que, según señalaron, afectan directamente a los sectores más postergados de la provincia.

La nómina encabezada por Pedrali y secundada por Herrera buscará renovar sus bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Durante el último fin de semana, los candidatos recorrieron distintos puntos de la provincia y, en diálogo con medios locales, anticiparon los desafíos que enfrentarán en un contexto marcado por el gobierno libertario.

En diálogo con Medios Rioja, Pedrali destacó que el domingo fue “tranquilo, más allá de la atención que implica seguir lo que sucede a nivel nacional en los distintos frentes”, y agregó: “Tuvimos semanas agitadas, pero los cierres fueron tranquilos. Como siempre, me sumo a la emoción de poder llegar a este lugar de representación de la provincia en el Congreso, con una gran responsabilidad y un profundo agradecimiento hacia quienes nos confiaron la conducción de esta lista”.