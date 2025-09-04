La ultraderecha francesa acelera sus listas electorales ante la crisis del Gobierno de Macron

FOTO DE ARCHIVO. Jordan Bardella, presidente del partido político francés de extrema derecha Reagrupamiento Nacional (Rassemblement National - RN), y la líder de extrema derecha francesa y diputada Marine Le Pen salen después de una reunión con el primer ministro francés como parte de una serie de consultas con los partidos políticos, una semana antes de un voto de confianza que busca de la Asamblea Nacional sobre la cuestión presupuestaria, en el Hotel Matignon en París, Francia

La ultraderechista Reagrupamiento Nacional de Francia (RN) está afinando su lista de candidatos para unas posibles elecciones legislativas anticipadas, tratando de evitar lo que calificó de "errores de selección" que hicieron que varias "ovejas negras" desbarataran sus esperanzas de obtener la mayoría en la votación del año pasado.

Con el Gobierno pendiendo de un hilo, el RN apuesta a que la única salida del presidente Emmanuel Macron a la última crisis presupuestaria de Francia será disolver su Parlamento, profundamente dividido.

El RN es el mayor partido parlamentario y cree que finalmente podría ganar una mayoría que daría a la extrema derecha un poder sin precedentes sobre la segunda economía de la eurozona.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Es una apuesta arriesgada.

Solo Macron puede convocar una votación, e incluso si lo hace, las encuestas sugieren que es poco probable que el RN obtenga resultados mucho mejores que el año pasado, cuando las fuerzas de la oposición se alinearon para bloquearle el poder.

El partido sigue siendo tabú para muchos en Francia, con una historia oscura y promesas divisivas de recortar drásticamente el bienestar de los inmigrantes, limitar su acceso a la asistencia sanitaria y aumentar las deportaciones.

Los comentarios antisemitas, islamófobos y racistas de algunos candidatos de RN, llamados más tarde "ovejas negras" por el presidente del partido, Jordan Bardella, que achacó su inclusión a "errores de selección", también contribuyeron a su fracaso electoral en 2024, socavando los esfuerzos por convencer a los votantes de que había cambiado.

Mientras tanto, unas nuevas elecciones significarían que la líder del partido, Marine Le Pen, que no puede presentarse a las elecciones presidenciales de 2027 tras una condena por malversación que ha recurrido, perdería su escaño parlamentario, lo que la privaría de una posición de influencia nacional.

Le Pen no parece inmutarse, y confía en que unas nuevas elecciones legislativas y una batería de recursos legales contra su inhabilitación la dejen a ella y al RN bien posicionados para 2027.

"Pedimos una disolución ultrarrápida", dijo el martes tras una reunión con el primer ministro François Bayrou. "Es la única solución democrática".

El RN ha acelerado los pasos para reclutar, formar y desarrollar a los aspirantes a parlamentarios, según dijeron fuentes del partido a Reuters, con el 85% de los candidatos ya elegidos y solo unas pocas docenas aún vacantes.

Francia tiene 577 circunscripciones y el RN espera competir en casi todas ellas, excepto en los escaños en los que los contendientes de partidos aliados tienen más posibilidades.

Con información de Reuters