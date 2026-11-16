La Plata fue sede del Congreso de la Interdisciplina en el Territorio para debatir respuestas a problemáticas sociales

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó la apertura del 2° Congreso de la Interdisciplina en el Territorio, un encuentro que reúne a profesionales, docentes, estudiantes y organizaciones sociales para debatir estrategias de intervención frente a problemáticas vinculadas con la salud mental, el acceso a la justicia, las infancias, las juventudes y el trabajo comunitario.

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La actividad comenzó este jueves 12 en el Salón Dorado del Palacio Municipal y se extendió hasta el viernes 13. También participó la legisladora provincial Lucía Iañez, junto con autoridades locales y provinciales y representantes de instituciones académicas y sociales.

Durante la apertura, Alak destacó la importancia de articular el trabajo de los distintos sectores y planteó: "La Plata nació como símbolo de la unión nacional, como punto final de un largo período de desencuentros argentinos, y esa imagen de hoy, con los tres poderes del Estado, la universidad, las organizaciones sociales y las instituciones juntas, nos llena de alegría y de esperanza".

En esa línea, agregó: "Porque trabajar juntos es mucho mejor que hacerlo aislados y porque en este contexto necesitamos potenciarnos, ser más solidarios y multiplicar nuestra creatividad".

Más de 130 ponencias y cuatro sedes

El jefe comunal también se refirió al vínculo entre el ámbito académico, el Estado y las organizaciones territoriales: "La academia sin territorio se queda sin respuestas, el Estado sin academia decide a ciegas, y las organizaciones sin respaldo no alcanzan. Por eso este congreso, que se inauguró con el mensaje del Papa León XIV, nos recuerda que nos debe guiar el humanismo y que la justicia social sigue vigente".

Bajo el lema “Construir redes para intervenir en tiempos de crisis y rearmar lo común”, el congreso es organizado por la Municipalidad de La Plata, la Red de Interdisciplina en el Territorio (REDIT), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Cámara de Diputados bonaerense y la Escuela de Gobierno de la Provincia.

Las actividades se distribuyen en cuatro espacios de la ciudad: el Palacio Municipal, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el Edificio Sergio Karakachoff de la UNLP y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Iañez destacó el papel de los equipos que trabajan en territorio y la necesidad de jerarquizar sus tareas. "Este es un espacio pensado para dar valor a quienes sostienen todos los días el trabajo con las problemáticas más graves, para jerarquizar a los equipos y a los operadores del territorio que eligieron esta tarea", expresó.

La legisladora también sostuvo que "la interdisciplina es la respuesta que encontramos a la mayoría de los problemas, porque la realidad de la gente no viene sectorizada en cajitas". Además de reunir más de 130 ponencias, el encuentro incorpora como herramienta el primer mapa interactivo de la interdisciplina en el territorio, destinado a facilitar el contacto entre equipos y la conformación de redes de trabajo.

Sobre esa iniciativa, Iañez explicó: "Por eso este congreso reúne más de 130 ponencias y deja como herramienta el primer mapa interactivo de la interdisciplina en el territorio, para que cada equipo pueda encontrarse con otro y construir redes y mesas de trabajo en cada caso". Y concluyó que "no todas las redes están rotas, muchas están desconectadas, y en estos tiempos difíciles necesitamos encontrarnos, debatir y recordar que nadie se salva solo".

Los temas de debate

La programación contempla paneles, conversatorios, talleres y mesas de ponencias sobre salud mental y consumo problemático en infancias, adolescencias y juventudes, estrategias comunitarias frente a las violencias y el papel de las instituciones y los espacios públicos en la inclusión social.

También se abordan los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y los entornos virtuales, las herramientas territoriales para facilitar el acceso a la justicia y la construcción de alternativas laborales y sociales.

La propuesta apunta a fortalecer la articulación entre el ámbito académico, la gestión pública y las organizaciones sociales, con el objetivo de construir estrategias de intervención y respuestas conjuntas ante las problemáticas de la comunidad.