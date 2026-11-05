PBA y La Plata presentaron el Plan Bicentenario para el ordenamiento territorial con proyección hasta 2082

La Municipalidad de La Plata y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentaron el Plan Bicentenario de Ordenamiento Territorial, una iniciativa que establece los lineamientos para planificar el desarrollo del partido con una perspectiva de largo plazo, desde el presente hasta el bicentenario de su fundación, en 2082.

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El acto se realizó en el Salón Dorado de la Gobernación y estuvo encabezado por el intendente Julio Alak y el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. La propuesta busca establecer un modelo de crecimiento urbano que articule la protección ambiental, la planificación de los usos del suelo, la infraestructura, la movilidad y el desarrollo productivo.

Alak sostuvo que el plan apunta a recuperar el interés público como criterio central de las decisiones sobre el futuro de la ciudad. “El Plan Bicentenario 1882–2082 vuelve a poner el interés público en el centro de las decisiones sobre el futuro platense, no el interés del que llega primero ni del que más puede, sino el de la comunidad”, afirmó.

El jefe comunal consideró que las crisis recientes demostraron la necesidad de contar con Estados presentes y capacidades públicas para orientar el desarrollo urbano. “Una ciudad no se ordena sola”, remarcó.

En ese sentido, definió al POT como el primer instrumento integral de planificación territorial contemporánea de la capital bonaerense y planteó que la iniciativa podría servir como referencia para otros municipios de la provincia. Según explicó, la planificación debe superar los períodos de gobierno y establecer criterios que permitan proyectar el crecimiento de las ciudades a lo largo de varias generaciones.

“Esa pulsión puede y debe extenderse a su bicentenario, por nuestros nietos, bisnietos y los que le darán continuidad al sueño iluminista de nuestros antepasados hecho realidad”, expresó Alak, quien convocó a convertir el camino hacia 2082 en un proyecto compartido.

Las seis estrategias del Plan Bicentenario

El Plan de Ordenamiento Territorial se organiza en seis grandes estrategias que abarcan los principales desafíos urbanos, ambientales y productivos de La Plata. La primera apunta a restaurar el equilibrio ecológico y regular el agua mediante una infraestructura verde y azul, integrada por corredores ambientales, parques y reservorios. El objetivo es preservar los espacios que cumplen funciones ambientales y mejorar la capacidad del territorio para gestionar el agua de lluvia.

La segunda estrategia propone consolidar una ciudad compacta, con límites claros para el crecimiento urbano. La iniciativa busca evitar una expansión desordenada y orientar la ocupación del suelo de acuerdo con criterios de planificación. El tercer eje plantea poner en valor el patrimonio y reafirmar la identidad de La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires, ciudad universitaria, referente cultural y centro de encuentro latinoamericano.

La cuarta estrategia está vinculada con la diversificación de la matriz productiva. Para eso, propone proteger el cinturón hortícola y promover actividades relacionadas con el conocimiento y la innovación. El quinto punto busca integrar la movilidad, la conectividad y la logística, mediante una planificación que contemple el transporte público, el ferrocarril y las formas de movilidad activa.

Por último, el sexto eje apunta a fortalecer la gestión pública para que el ordenamiento territorial no quede limitado a una declaración de objetivos, sino que se traduzca en políticas concretas y sostenidas.

Restricciones para urbanizar y mecanismos de financiamiento

El proyecto también incorpora herramientas específicas para llevar adelante sus objetivos. Entre ellas, establece restricciones a la urbanización en zonas de alta peligrosidad hídrica, con el propósito de preservar los suelos que cumplen una función en la regulación del agua. Además, determina que cada nueva urbanización deberá ceder terrenos para espacios verdes, calles y equipamiento comunitario, y retener el agua de lluvia dentro de sus propios límites.

Otro de los instrumentos previstos es el fortalecimiento del Banco Municipal de Inmuebles, que contará con reglas para orientar el uso de la tierra hacia políticas de hábitat, infraestructura, equipamiento y espacio público.

El plan incorpora también la contribución por Valorizaciones Inmobiliarias. Este mecanismo establece que, cuando una decisión pública genera un aumento en el valor del suelo, una parte de esa valorización debe retornar a la comunidad. Los recursos serán destinados a un Fondo Municipal de Desarrollo Urbano y Territorial, que financiará políticas de vivienda, integración de barrios populares, infraestructura y espacios públicos.

A su vez, el POT contempla mecanismos de participación ciudadana, con acceso a la información, publicidad de los actos urbanísticos y la creación de un Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial para realizar el seguimiento de las políticas.

El rol de la Provincia y las universidades

Durante la presentación, Bianco destacó el crecimiento de la planificación territorial en los municipios bonaerenses. Según indicó, cuando Axel Kicillof inició su gestión en diciembre de 2019, nueve distritos contaban con planes de ordenamiento territorial. Actualmente, esa cifra llegó a 25.

El ministro señaló que el trabajo provincial se apoya en tres lineamientos: planificación a largo plazo, articulación con los gobiernos municipales y cumplimiento de la normativa vigente. En ese marco, destacó la participación de la Subsecretaría de Asuntos Territoriales y de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial en la elaboración del plan platense.

También advirtió que la aplicación de estos instrumentos depende de las condiciones sociales y económicas. “Si queremos una ciudad más inclusiva se necesita generar una estructura social y económica más inclusiva”, sostuvo. La elaboración del POT fue encabezada por la Municipalidad de La Plata en articulación con el Gobierno bonaerense y distintos organismos provinciales, entre ellos las áreas de Ambiente, Hábitat y Desarrollo Urbano, la Autoridad del Agua y ARBA.

También participaron la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Católica, la Universidad Tecnológica Nacional, la Comisión de Investigaciones Científicas y colegios profesionales. El financiamiento del Consejo Federal de Inversiones permitió sumar asistencia técnica de la consultora Centro de Estudios y Proyectos del Ambiente (CEPA). En la presentación estuvo presente el arquitecto y urbanista catalán Josep María Llop Torné, junto con el concejal Sergio Resa y otras autoridades.