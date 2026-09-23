PBA lanzó el Programa Constructiva para ampliar el acceso de mujeres y personas LGBTIQ+ a la obra pública

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó el Programa Constructiva, una iniciativa destinada a promover la inclusión de mujeres y personas LGBTIQ+ en los sectores de infraestructura y servicios públicos, con eje en la formación y el acceso a oportunidades laborales en Agua, Energía y Construcción.

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El lanzamiento fue encabezado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, junto a la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, y la directora provincial de Género y Diversidad en Infraestructura y Servicios Públicos, María Pía Vallarino.

La presentación se realizó en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires y contó con la participación de autoridades de la institución, especialistas y representantes de distintos organismos provinciales.

Formación y perspectiva de género en infraestructura

Durante la jornada se presentó además el Manual de Infraestructura y Servicios Públicos con Perspectiva de Género y se compartieron experiencias desarrolladas en La Pampa, La Rioja y Neuquén para favorecer la incorporación de mujeres y personas LGBTIQ+ al ámbito de la infraestructura y los servicios públicos.

Katopodis destacó que la iniciativa se inscribe en una política que, según explicó, se desarrolla desde hace años y remarcó la necesidad de incorporar la perspectiva de género en un sector que definió como "altamente masculinizado".

"La perspectiva de género es algo que se tuvo y hay que seguir desarrollando, diseñando, discutiendo y debatiendo como política pública por tratarse de un sector altamente masculinizado. Y se hace en un contexto mucho más duro, con brechas mucho más marcadas y con estructuras de poder en la Argentina y en la región más asimétricas", expresó.

El ministro también sostuvo que el objetivo no se limita a incrementar la cantidad de obras, sino que incluye las condiciones de acceso al empleo para mujeres y diversidades. “La respuesta se viene construyendo en el territorio. No se trata solo de la cantidad, sino de la calidad de las obras y del acceso de las mujeres y diversidades a los puestos de trabajo”, señaló.

La participación de colegios y provincias

Durante la actividad también expuso el presidente del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Latorre, quien destacó los cambios realizados por la institución y la participación creciente de mujeres en la matrícula.

“En sintonía con estas iniciativas, desde el año pasado, se realizaron el cambio en el nombre del colegio que era el Colegio de Arquitectos, y ahora es el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires”, explicó.

Latorre señaló además que actualmente las mujeres representan el 42% de la matrícula y que esa participación crece alrededor de un 2% anual. La jornada contó también con aportes de representantes de La Pampa, Neuquén y La Rioja, que compartieron experiencias vinculadas con políticas de género y diversidad en infraestructura, obras públicas y minería.

Participaron la diputada provincial de La Pampa y autora de la Ley de Cupo de Mujeres en todas las obras provinciales, Liliana Robledo; la secretaria de Obras Públicas del Gobierno de Neuquén, María Eugenia Ferrareso; y la secretaria de Minería del Gobierno de La Rioja, Ivanna Guardia. También aportó sus reflexiones la arquitecta María Soledad del Cueto.

El encuentro concluyó con la participación de la especialista en Género, Arquitectura y Obras Públicas Ana Falú, quien destacó la importancia de contar con herramientas que permitan incorporar de manera transversal la perspectiva de género y diversidad y el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas.

“Hay que pensar con una cabeza más democrática y, sobre todo, cuidar lo común, ponerlo en valor, poner lo colectivo por sobre lo individual y lo público sobre lo privado. Tener más Estado, mucho más Estado”, concluyó Falú.