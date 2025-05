OPEP+ acuerda otra alza acelerada de producción de petróleo para junio

FILE PHOTO: View of the headquarters of Organization of the Petroleum Exporting Countries in Vienna

La OPEP+ anunció el sábado que acordó acelerar el aumento de la producción de petróleo por segundo mes consecutivo, elevando el bombeo en junio en 411.000 barriles por día, a pesar de la caída de los precios y las expectativas de una menor demanda. Tras una reunión en línea de poco más de una hora, el grupo de productores anunció el aumento de la oferta, afirmando que los fundamentos del mercado petrolero eran sanos y los inventarios bajos. Los precios del petróleo cayeron a mínimos de cuatro años en abril, por debajo de los 60 dólares por barril, después de que la OPEP+ anunciara un aumento de la producción mayor de lo esperado para mayo, y mientras los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentaban la preocupación por la debilidad económica mundial. Fuentes de la OPEP+ han afirmado que Arabia Saudita está presionando al grupo para que acelere la anulación de recortes de bombeo anteriores para castigar a sus miembros Irak y Kazajistán por el escaso cumplimiento de sus cuotas de producción. Las alzas también se producen tras los llamamientos de Trump a la OPEP+ para que aumente la producción. El republicano visitará Arabia Saudita a finales de mayo. En diciembre, los ocho países de la OPEP+ que han estado aplicando el último recorte de producción del grupo de 2,2 millones de bpd acordaron eliminarlo gradualmente en aumentos mensuales de unos 138.000 bpd a partir de abril de 2025. El aumento de junio de los ocho llevará el alza total combinada para abril, mayo y junio a 960.000 bpd, lo que representa una reducción del 44% del recorte de 2,2 millones de bpd, según cálculos de Reuters. Los futuros del crudo Brent perdieron más de un 1% el viernes, hasta 61,29 dólares el barril, mientras los operadores se preparaban para recibir más petróleo de la OPEP+. Los precios del petróleo caerán el lunes debido a las noticias de la OPEP+ en medio de las tensiones comerciales y las preocupaciones sobre el crecimiento económico, dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo. "Seguimos considerando que se trata de una reducción 'controlada' de los recortes y no de una lucha por la cuota de mercado", afirmó. Reuters informó esta semana que Arabia Saudita, líder de facto de la OPEP+, informó a sus aliados y a funcionarios del sector de que no está dispuesta a apuntalar los mercados del petróleo con nuevos recortes de la oferta. "El cumplimiento parece ser de nuevo el punto clave, ya que Kazajistán e Irak siguen incumpliendo sus objetivos de compensación, junto con Rusia en menor medida", afirmó Helima Croft, de RBC Capital Markets. Kazajistán desafió a la OPEP+ cuando su ministro de Energía afirmó que priorizará los intereses nacionales sobre los del grupo a la hora de decidir los niveles de producción del país. El bombeo del país en abril superó su cuota de la OPEP+ a pesar de una caída del 3%. La OPEP+, que incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a aliados como Rusia, sigue recortando la producción en casi 5 millones de bpd y muchas de las bajas se mantendrán hasta finales de 2026. El grupo tiene previsto celebrar una reunión ministerial plenaria el 28 de mayo. Con información de Reuters