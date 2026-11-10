Pese a la demanda de CAMMESA, La Rioja evalúa extender el congelamiento de las tarifas eléctricas

El Gobierno de La Rioja analiza extender el congelamiento de las tarifas eléctricas durante el verano para aliviar la economía familiar. La medida se mantiene en pie pese a la demanda judicial de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), que tildó de inconstitucional el decreto provincial que frena los aumentos en las boletas de luz.

{{{htmlAmp}}}

El gobernador Ricardo Quintela evaluará la continuidad de la medida tras recibir un informe detallado elaborado por el presidente de EDELAR, Jerónimo Quintela. Esta documentación reúne análisis técnicos, económicos, financieros y sociales que respaldan la viabilidad de sostener el freno a los aumentos durante la época de mayor consumo.

En las últimas semanas, Quintela remarcó en medios locales que La Rioja mantiene una de las tarifas eléctricas más económicas del país, producto del decreto provincial que impidió trasladar a los usuarios los aumentos impulsados desde Nación.

En ese sentido advirtió que sin la medida provincial, las facturas podrían registrar incrementos de entre el 50% y el 89%, mientras que para los usuarios residenciales las subas estimadas oscilarían entre el 16% y el 20%.

El Decreto denunciado

En enero del 2024, la Provincia lanzó la Resolución Ministerial N° 133/2024 que avala la suspensión del aumento tarifario para los usuarios. “La acción que inicia CAMMESA se sustenta exclusivamente en exigir que el costo de los cuadros tarifarios sea transferido directamente a los usuarios y que no esté mediado por ninguna acción del Estado provincial, quieren la nulidad del decreto”, expresó a El Destape, el asesor de Gobierno de La Rioja, Pedro Goyochea.

Goyochea enfatizó en el hecho de que la Provincia no busca no acatar una decisión de la Secretaría de Energía de la Nación, que es el ente que tiene esa facultad, sino que impulsaron una alternativa para que el impacto no recaiga sobre los riojanos. La medida se fue reanudando mes a mes. Por eso, pese a la demanda de CAMMESA, el gobierno evalúa la continuidad del decreto.

Por otra parte, Goyochea explicó que la Provincia nunca desconoció los cuadros tarifarios oficiales, sólo que optaron por absorber el costo desde las arcas provinciales. “Si el usuario tuviera que pagar las boletas con el aumento, al día de la fecha tendrían que estar afrontando facturas con aumentos de más del 300% en relación a diciembre 2023”, sostuvo.